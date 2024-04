Je fajn být součástí něčeho nového, těší se Vejmelka na stěhování v NHL

„Ještě jsme nemluvili o tom, jaké role budeme mít. Uvidíme, co čekat. Dozvěděli jsme se, že role (pro mistrovství světa v Praze) by měly být jasné dopředu, zatím ale bližší informace nemáme,“ pověděl Vejmelka po úterním prvním tréninku v Brně. Ve čtvrtek tam národní tým vstoupí do posledního turnaje před MS zápasem proti Finsku.

Co říkáte na konkurenci v národním týmu, tvořenou výhradně gólmany z NHL?

Konkurence to samozřejmě je, zároveň musíme být parťáci. Pomáhat si navzájem. Jsme takový malý tým ve velkém týmu, takže potřebujeme podporovat jeden druhého. Tak to vnímáme a tak věřím, že to bude i fungovat. Známe se mezi sebou moc dobře na to, aby mezi námi byl nějaký problém.

Je start na pražském šampionátu velkou motivací?

O tu máme postaráno. (úsměv) Rozhodně se těším jak já, tak všichni ostatní. Jsme rádi, že tady můžeme být.

V jakém rozpoložení jste přijel po sezoně v Arizoně?

Závěr byl určitě dobrý. Samozřejmě jsme jako tým měli výkyvy, v zápasech to bylo nahoru-dolů. Celkově z toho mám pozitivní pocit.

I z toho, jak jste se popasoval s interním soubojem s Connorem Ingramem, který pro sebe v první polovině sezony uzmul brankoviště? Takový duel byl pro vás po letech novinkou.

Neřekl bych, že v předešlých letech tomu bylo jinak a měl bych něco jistého. Sezona se nějak vyvíjela, Connor měl formu, chytal výborně, já jsem si musel počkat na jeho slabší chvilku. Postupem roku se to měnilo, střídali jsme se víc a víc, až v závěru sezony jsme se točili pravidelně. Mám z toho dobrý pocit.

Trápilo vás v posledních týdnech čekání na to, až bude oficiální budoucnost Coyotes, které nakonec potkalo stěhování do Salt Lake City? Odrazilo se to na výsledcích?

Talent je v týmu obrovský, výsledky se ale odrazily hodně na tom, že máme mladý tým. Kluci sbírají zkušenosti, proto výkony nejsou stabilní. Závěr jsme ale měli silný. Ukázali jsme, že potenciál máme a že je na čem stavět.

Brankář Karel Vejmelka a Jáchym Kondelík. na tréninku české hokejové reprezentace v Brně.

Rozvíjet ho budete v Utahu. Těšíte se?

Měli jsme možnost poznat město, zjistit co a jak, a mám z toho hodně dobrý pocit. Je tam skvělý majitel, který měl o NHL dlouhodobě zájem, má touhu vybudovat skvělý tým hned od začátku. Rozhodně se bude na co dívat.

Co vám všechno na inspekční cestě ukázali?

Viděli jsme zázemí, halu, část města, ukázali nám nějaké možnosti bydlení. Navštívili jsme centrum. Času nebylo tolik. Důležité bylo poznat halu a zázemí kolem.

Není vám líto opouštět Arizonu, kde jste se prosadil do NHL?

Škoda jí je, to rozhodně. Potenciál to město určitě má. Věřím, že jednou se tam NHL vrátí. Teď je třeba soustředit se na to, co je před námi, a nás se týká stěhování. Bereme ho jako úžasnou příležitost, kterou chceme využít a po všech stránkách si to užít. Je fajn být součástí něčeho nového.

Vzali jste si s sebou něco ze šatny jako talisman, případně pojítko s původním prostředím?

Na to nebyl prostor ani čas. My jsme se byli podívat jenom na zázemí. Nikdo z nás se ještě nestěhoval, na to bude čas až později.

Očekáváte, že se v Salt Lake City bude hrát ve vyšší nadmořské výšce jiný hokej než v Arizoně?

Je to v horách, což pro nás bude velká změna. Považuji za výhodu, že je město položené výš.

Bude se hrát rychleji? Rychlobruslaři si do Salt Lake City jezdí pro světové rekordy.

(směje se) To uvidíme. Za den a půl toho není možné moc poznat.