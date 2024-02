Trápí se on i Arizona, chytne se Vejmelka na mistrovství v Praze? Rád bych jel, říká

Coyotes ztratili třináct zápasů v řadě. Získali v nich jen dva body za prohry v prodloužení ve Winnipegu a v Nashvillu. Na výhru čekají od 23. ledna.

„Cesta z krize se hledá těžko. Navíc hrajeme hodně utkání za sebou se silnými soupeři. A je to ještě horší, když se nám takhle nedaří,“ tvrdí Vejmelka.

Český gólman se během této dlouhé krize dostal do branky sedmkrát. Jen ve čtyřech případech však Vejmelka odchytal celé utkání. Dvakrát do nich zasáhl až v jejich průběhu, jednou přenechal místo ve třetí třetině kolegovi.

Více prostoru dostává mezi třemi tyčemi Connor Ingram. Vejmelka by musel odchytat všechny zbývající duely v sezoně, aby se dostal na stejné číslo jako v minulém ročníku, kdy naskočil do padesáti klání – v první sezoně v NHL jich stihl dokonce ještě o dvě více.

Karel Vejmelka z Arizona Coyotes právě inkasoval.

Nečekal větší vytížení?

„Počítat s tím člověk moc nemůže, všechno se tady mění každý den. Já jsem rád za každý zápas, co dostanu, a jestli budu chytat ten příští, to neovlivním. Budu se však snažit být připravený,“ hlásí.

Trenér André Tourigny nemá příliš důvodů Vejmelku protěžovat. Možná jen proto, aby mu zvýšil hodnotu před uzávěrkou přestupů, pokud by se ho organizace rozhodla vyměnit.

Jinak však Vejmelka podává statisticky horší výkony než konkurent Ingram, navíc kanadskému brankáři se daří daleko více mačů dovést do vítězného konce.

Zatímco Vejmelka uspěl jen v šesti z 26, do kterých nastoupil, Ingram si drží bilanci sedmnácti výher a šestnácti porážek.

V poslední době však Ingrama trápí zranění, což jen potvrzuje arizonské trápení. Za měsíc ji v tabulce přeskočilo Calgary, St. Louis, Minnesota i Seattle. Coyotes tak patří až třináctá pozice v Západní konferenci.

Brankář Arizony Karel Vejmelka inkasuje v prodloužení zápasu proti Dallasu z hole Matta Ducheneho.

„Start jsme měli dobrý, do Vánoc jsme se pohybovali na příčkách postupu do play off. Zvrat zatím nepřichází, takže doufám, že to zlomíme co nejdřív. Věřím, že ještě zamícháme kartami,“ velí třebíčský rodák.

Coyotes ztrácí na osmý Nashville sedmnáct bodů, vyřazovací části se tak nejspíše počtvrté za sebou a pojedenácté za posledních dvanáct let nezúčastní.

„Je to i tím, že máme hodně mladých hráčů, trochu nám chybí zkušenosti. Ale do budoucna jde o velký příslib a máme na čem stavět. Věřím, že ještě ukážeme, jaký je v nás potenciál,“ poví.

I díky pravděpodobně brzkému konci zámořské sezony může Vejmelka myslet na domácí šampionát. A přestože se mu v aktuální sezoně zatím příliš nedaří, pro reprezentaci by jistě byl vítanou posilou.

„Zatím mistrovství v hlavě nemám, ale zahrát si v Praze by bylo krásné, velký zážitek. Pokud by byla jenom trošku šance, rád bych jel,“ přislíbil.