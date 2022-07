Před rokem se balil do Ameriky, kde chtěl zkusit své štěstí v boji o sen všech hokejistů v podobě NHL. Dnes je Karel Vejmelka brankářskou jedničkou Arizona Coyotes a navrch si z Finska dovezl bronz z mistrovství světa. Kdo by však myslel, že s novou tříletou smlouvou bude bývalý gólman Komety čekat na start přípravy někde v teplých krajích na pláži, pletl by se.