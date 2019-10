VIDEO: Kostýmy divadelní Saxany míchají sedmdesátky, punk i gothic

Z původního obsazení se pro divadelní adaptaci podařilo získat Jana Krause a Petru Černockou. Ta bude mít dokonce repliku svého filmového kostýmu, který v roce 1972 navrhl světově uznávaný scénograf Theodor Pištěk.



Výchozím bodem byl pro Simonu Rybákovou právě film. „… ale pak jsem kostýmy posouvala více do divadelní formy,“ popisuje scénografka. Vycházela z módy 70. let a využila spíše její vtipnou siluetu a veselou barevnost. „U kouzelné školy jsem sáhla i do různých módních stylů současnosti. Kostýmy našich čarodějek v sobě mají mix gothic, romantic punk nebo fruties,“ dodává Rybáková.

Premiéra divadelní adaptace oblíbeného filmu, kde se vedle zmíněných objeví i Berenika Kohoutová, Ivana Chýlková či Sabina Remundová je připravena na 21. listopadu do divadla Studio DVA. V prodeji jsou však vstupenky na reprízy až do června 2020.