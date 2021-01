Nejúspěšnějším seriálem od Netflixu jsou Bridgertonovi. Čeká je druhá série

Bridgertonovi byli na Netflix uvedeni 25. prosince a od té doby se kontinuálně drží v top desítce nejsledovanějších pořadů. V Česku je momentálně seriál na třetím místě, v USA, Velké Británii, Brazílii nebo Francii se drží na první příčce.

Příběh je zasazen do kulis Londýna první poloviny devatenáctého století a sleduje osud osmi sourozenců z bohaté a mocné rodiny Bridgertonových, jejichž životy prostupuje touha po lásce a pochopení okolí. Mezi hlavní herecké hvězdy série patří Phoebe Dynevorová, Rege-Jean Page nebo Jonathan Bailey. Vypravěčkou příběhu je oscarová herečka Julie Andrewsová.



Viceprezidentka Netflixu pro původní obsah Jinny Howeová o úspěchu seriálu říká: „Milostný vztah Daphne a Simona, hlavních postav seriálu, očekávání, zda spolu budou či nebudou, navíc v kombinaci s opulentními kostýmy a scénou, vytvořilo svět, do kterého mohou unikat naprosto všichni, bez ohledu na prostředí, zájmy nebo věk. Bridgerton ukázal, že romantika může být chytrá, dynamická, odvážná a všeobecně přitažlivá.“



Hned po uvedení na sebe seriál upozornil rozmanitostí obsazení. Tvůrci do hlavních rolí, a to včetně role královny Šarloty, obsadili černošské herce a herečky, kteří se jinak v dobových dílech v minulosti neobjevovali.

„Bridgerton využil pravdu o pozadí královny Charlotte, aby ji představil jako černošskou panovnici, která svým úsilím dala do pohybu změny v britské společnosti. Díky tomu, že se v rámci moci a postavení počítalo s diverzitou, se Bridgerton stal přístupnějším a moderním, a rezonoval tak u publika po celém světě,“ míní Howeová.



Podle vyjádření historiků vystupovali lidé tmavé pleti v daném období především v úloze podřazené bílým. Historička Vanessa Riley však v rozhovoru pro Oprahmag.com připouští, že vyšší černošská třída, skutečně existovala, jen neměla takový vliv, jaký je vyobrazen v seriálu.

Úspěchy jinak Bridgertonovi slaví nejen v žebříčcích Netflixu. Album Bridgerton: Covers from The Netflix Series se od 3. ledna drží na druhé příčce v poslechovosti napříč všemi žánry na iTunes a tři knihy od Quinnové, které se staly předlohou seriálu, jsou vůbec poprvé na seznamu bestsellerů The New York Times.

Netflix na seriálu spolupracoval se společností Shondaland známé americké producentky a scenáristky Shondy Rhimes, která vytvořila populární seriály Skandál, Chirurgové nebo Vražedná práva. Hlavním tvůrcem i režisérem seriálu je Chris Van Dusen. Natáčení druhé série započne letos na jaře.



Netflix ke konci roku 2020 zaznamenal rekord - více než 200 milionů předplatitelů ve 190 zemích světa. Mezi další úspěšné série z produkce Netflixu patří mimo jiné i Stranger Things, Domek z karet, Dámský gambit, Zaklínač nebo Papírový dům.

Trailer k seriálu Bridgertonovi: