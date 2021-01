RECENZE: Už ne jen ztřeštěná Penny. V Letušce Kaley Cuoco září

Představitelka Penny z populárního sitkomu Teorie velkého třesku Kaley Cuoco, jejíž honorář za epizodu v závěrečných sériích činil milion dolarů, si roli v Letušce zařídila sama. Doslova.

Po vzoru oscarových kolegyň Reese Witherspoonové nebo Nicole Kidmanové zakoupila prostřednictvím své produkční společnosti Yes, Norman Productions v roce 2017 práva ke stejnojmenné knize, dokonce ještě před jejím vydáním.

A nutno podotknout, že učinila skvělé rozhodnutí. Nejen z hlediska producentského, ale taktéž hereckého. Navzdory tomu, že se Cuoco na televizní obrazovce pohybuje 25 let, nikdo jí takto zajímavou roli, ve které by mohla rozvinout i jiný než komediální talent, nedal. Ač i na něm stojí notná část úspěchu Letušky.

Cassie Bowdenová, kterou Cuoco ztvárňuje, je úspěšnou stevardkou americké společnosti Imperial Airlines. Pravidelně létá do zámoří a spíše než pamětihodnosti světových metropolí doceňuje jejich bujarý noční život. Ráda se ocitá v mužské společnosti a hlavně s chutí pije. Opravdu hodně. Kdykoliv a kdekoliv. I Čech by se zastyděl. Jednoho rána se tak probudí v Bangkoku po boku podřezaného Alexe Sokolova, se kterým strávila noc. A vůbec netuší, jak k vraždě došlo.



Policii nezavolá, zpanikaří, nechá otisky, kde může, a uteče. Další zápletka i děj pak vychází z jejího obdobně problematického a iracionálního chování, jež je navíc většinou motivované nějakou tou promilí v krvi. Mnohdy je složité s protagonistkou sympatizovat, vlastně je to zprvu téměř nemožné, a stejně tak se těžko hledá pochopení pro chování vedlejších postav, od agentů FBI až po skoro komiksové zloduchy zavánějící šablonou. Naštěstí si ze sebe dokážou utahovat.

Ani Hitchcock by se nestyděl

Režisér Steve Yockey totiž vsadil na pojetí, které z námětu, jenž by vystačil na konvenční psychologické drama, vykřesal poctivý komediální thriller. A to je žánr na zvládnutí vskutku nelehký. Všechny Cassiiny kocoviny, blackouty a obsese tomuto záměru sice skvěle slouží, skutečná síla však tkví ve zvolené formě vyprávění a vizuálně podmanivém zpracování, za které by se (i podle zahraničních kritiků) nemusel stydět ani Alfred Hitchcock.

Detaily, turbulentní nájezdy, rozložení obrazu, vnitřní dialogy s mrtvým odehrávající se na místě činu a mnohé další činí z Letušky nebývale zábavný zážitek. Nemluvě o znamenité úvodní znělce a ještě lepším hudebním doprovodu skladatele Blakea Neelyho, který je někde na půl cesty mezi Jamesem Bondem a inspektorem Clouseau.

Herecky kromě Cuoco v seriálu vyčnívá ještě Zosia Mametová známá ze seriálu Girls a s poněkud nevděčnou rolí upozaděného a správňáckého bratra Cassie Daveyho se skvěle vypořádal T. R. Knight.

Letuška USA, 2020–, N/A Režie: Steve Yockey Scénář: Steve Yockey a další Hrají: Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Zosia Mamet, T.R. Knight a další Hodnocení­: 60 %

V porovnání s jinými žánry, komediální thriller produkci streamovacích služeb prozatím spíše míjí. Mezi všemi plevelovitými telenovelami a ambiciózními psychodramaty by byl přitom příjemným zpestřením nabídky. Snad se na to brzy přijde, prozatím však respekt z náročnosti takovéhoto žánru vítězí.



Steve Yockey, který sbíral zkušenosti především na seriálu Lovci duchů, je mu však společně s týmem scenáristů věrný až do samotného konce. Ačkoliv, moralizační protialkoholní lince se zcela vyhnout nedokázal, stejně jako zbytečně přepjaté fabulaci s dějem vedoucím až do KLDR.

Letuška měla být původně limitovanou sérií, HBO se ji však rozhodlo ještě o jednu prodloužit. Zdali to bylo správné rozhodnutí, se teprve ukáže, snad ale Yockey i Cuoco nepropadnou pohodlnosti a budou se snažit nyní již prověřenou formu posunout dál. Talent na to mají.