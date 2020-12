RECENZE: Kurt Russell je dobrý Santa. Vánoční kronika 2 už tak moc ne

Je to snad nejoblíbenější motiv amerických vánočních filmů hned po zasněžených happyendových polibcích. Santa zachraňující Vánoce. Když jej před dvěma lety oprášila Vánoční kronika a režisér Clay Kaytis pro Netflix, byli všichni vesměs příjemně překvapeni, s jakou nenuceností se to povedlo. Letošní pokračování už bohužel tlačí na pilu a příliš spoléhá na triky.

Na staré dobré pravidlo, že méně je někdy více, holt někdy zapomínají i režiséři se zkušenostmi Chrise Columba. Připomeňme, že kromě Sám doma stojí i za prvními dvěma adaptacemi Harryho Pottera, Bohémy nebo Tátou v sukni.

Druhý díl Vánoční kroniky vrací do hry Kate, nyní už teenagerku, která nechce trávit Vánoce s matkou a jejím novým přítelem ve slunném Mexiku, ale pěkně doma v zasněženém Bostonu. Tak vysloví přání. A ono se jí splní.



Jen v trochu jiné formě, než by čekala. Do cesty jí vstoupí zlý elf Belsnickel, který se za trest stal člověkem a teď se snaží ukrást Santa Clausovi Vánoce. Pochopit jeho motivace není složité, Kurt Russell však stvořil natolik líbivého Santa Clause, že se hledá pro Belsnickelovu zahořklost soucit jen těžko. Totéž platí pro Goldie Hawnovou, Russellovu dlouholetou partnerku, v roli paní Clausové.

Nebyl by to film Netflixu a z roku 2020, aby v něm nechyběla narážka na rovnoprávnost žen a mužů. A tak se dozvídáme hned několikrát, že Santova vesnička by vlastně měla být vesnička paní Clausové, když do ní investovala (asi na rozdíl od něj) tolik práce a času.

Zcela upřímně, poprvé i podruhé to funguje jako příjemné osvěžení jinak tradičního scénáře, popáté už je to však dosti urputné. Stejně tak pěvecká scéna, ve které se Santa s Kate vrátí v čase a střihne si duet s Darlene Loveovou.

Vánoční kronika: druhá část Kanada, 2020, 112 min Režie: Chris Columbus Scénář: Matt Lieberman, Chris Columbus, Matt Lieberman Hrají: Kurt Russell, Goldie Hawn, Judah Lewis, Kimberly Williams-Paisley a další Hodnocení­: 50 %

Zbytečně na hranu šli tvůrci se ztvárněním elfů, kteří se spíše než vánočním skřítkům podobají Baby Yodovi. Podceněná tu zůstala i síla starých dobrých kulis, které by s pár výjimkami pro film, jakým je Vánoční kronika 2, bohatě stačily. Vzpomeňme si na Duncanovu truhlici hraček. Efekty CGI tady zcela zbytečně kradou atmosféru. A z vánoční podívané se postupně stává spíše superhrdinská rošáda.

Vánoční náladu v domácnostech přesto určitě nezkazí, dětem udělá radost a dospělí jej v pohodě snesou. Kritizovat zde nějaká klišé a opakované motivy by nemělo smysl, je to přece jen jasně postavený americký sváteční film.

Zbavit se však pocitu, že popularity Santa Clause s Timem Allenem nebo již zmiňovaného Sám doma, Vánoční kronika 2 jen tak nedosáhne, však nejde.