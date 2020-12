RECENZE: Mank díru do světa neudělá. Občana Kanea místy jen využívá

Občan Kane rovná se Orson Welles. Jméno slavného herce, režiséra a tvůrce rozhlasového hoaxu Válka světů se postupem dekád stalo synonymem pro přelomové drama z roku 1941, které provází pověst nejlepšího filmu (nejen) americké historie.

Přitom za příběhem inspirovaným osudem mediálního magnáta Williama Randolpha Hearsta stojí ještě někdo další. Scenárista Herman J. Mankiewicz. Právě o něm teď natočil režisér David Fincher film. Jmenuje se Mank.

O životopisné drama však nejde. Scénář Fincherova zesnulého otce Jacka zachycuje alkoholem proleželého hollywoodského matadora Mankiewicze ve dvou hlavních časových rovinách. Při psaní scénáře k Občanu Kaneovi a o pár let dříve při vyhrocené volbě kalifornského guvernéra. Spíše než Mankiewicze jako takového však Fincherovi objevují Hollywood jeho doby. A podávají o něm silně politické svědectví.

Základ příběhu Manka odpovídá reálnému historickému vývoji, otec i syn Fincherovi tak urputně pracují s touhou diváků objevovat v hrdinech pravdy o skutečných osobnostech, ať už jde o Hearsta, Wellese nebo ty méně známé – Irvinga Thalberga či Rexforda Tugwella. Vztah Mankiewicze k tomuto dění už je však povětšinou smyšlený. Mank proto místy působí, jako by tady o Mankiewicze ani Občana Kanea vůbec nešlo. Nebýt vší té atraktivity a kontroverze Wellesova dramatu, možná by Fincherovi stačila jakákoliv jiná postava dobového Hollywoodu, skrz kterou by přefiltroval své myšlenky.

Původně však opravdu mělo jít o snímek, který bude řešit spor o autorství scénáře k Občanu Kaneovi. Fincherův otec však od této varianty upustil kvůli nejasnostem a případným právním tahanicím.

Mank USA, 2020, 131 min Režie: David Fincher Scénář: Jack Fincher Hrají: Lily Collins, Tuppence Middleton, Gary Oldman, Amanda Seyfried a další Hodnocení­: 55 %

Tolik o scénáři. Na druhé straně další aspekty Manka jsou hrdě přiznanou poctou Občanu Kaneovi a Wellesově režii. Fincher využívá jeho postupů i technik, které měl on sám vymyslet prý spíše z neznalosti než geniality. Bohužel, tam, kde Občan Kane diváka pohlcuje, Mank svádí k pohledu na hodinky. Herecky v Mankovi kromě tradičně brilantního Garyho Oldmana oslňuje především Amanda Seyfriedová, které tato poloha sluší mnohem více než polétávání po řeckých ostrovech v Mamma Mia!

Mank je film, který na pár týdnů rozlítí novináře a filmové odborníky, jež se oddají textové nadprodukci. Díru do světa ani pamětí však neudělá. Nejzajímavějším faktem na něm proto zůstává, s jakou hrdostí jej Netflix nabízí, když právě o jeho praktikách a vlivu na Hollywood vypovídá nejvíce.