Deset filmových dnů na YouTube. Festival We Are One propojí celý svět

16:59 , aktualizováno 16:59

Více než dvacet mezinárodních filmových festivalů včetně karlovarského spojilo síly pro uspořádání akce s názvem We Are One: A Global Film Festival. V době, kdy „živé“ přehlídky zbrzdila pandemie, se odehraje od 29. května do 7. června na YouTube.