Globální filmový festival We Are One ukáže světu masožravou Adélu

7:42 , aktualizováno 7:42

Pod názvem We Are One: A Global Film Festival startuje v pátek na YouTube celosvětová online přehlídka, na jejímž programu se podíleli pořadatelé tradičních filmových setkání od Cannes po Karlovy Vary. Představí i českou masožravou Adélu.