Karlovy Vary přijdou kvůli zrušenému filmovému festivalu o desítky milionů

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové zvažovali organizátoři přesunutí akce na srpen, termín ale neprošel a 55. ročník se přesouvá na příští rok. Organizátoři připravili náhradní program.



„Nás to samozřejmě hrozně mrzí. Festival jednak láká do Karlových Varů spoustu návštěvníků nejen z České republiky. A pak nás to mrzí proto, že podnikatelé, kteří počítali s výnosem z festivalu, jsou v tomto ohledu ohrožení. Pokud se festival neuskuteční, ani tržby nebudou mít takové, což už teď souvisí s covidem-19,“ řekla primátorka.

Přehlídka každoročně přinesla do Karlových Varů kolem 180 milionů korun, desítky milionů to podle ní byly jen v jednotlivých hotelech. Andrea Pfeffer Ferklová se obává, že špatná situace tradičních festivalů se bude ve městě promítat až do konce roku.

Karlovy Vary vždy posílaly festivalu osmimilionovou dotaci. Podle primátorky nyní město připraví novou smlouvu, která by náhradní akce v Karlových Varech podpořila.

Stejně jako Karlovy Vary schvaloval filmovému festivalu v minulých letech osm milionů korun i Karlovarský kraj. Podle hejtmana Petra Kubise je rozhodnutí organizátorů o odložení přehlídky na příští rok pro kraj špatnou zprávou, i když očekávatelnou.

„Festival mohl být jednou z věcí, která mohla restartovat cestovní ruch. Ale chápu to,“ uvedl.

Se zástupci festivalu už o krajské podpoře jednal. „Bavili jsme se o tom, že by nějakou minimální podporu potřebovali, ale nebavili jsme se o konkrétní částce. Řekli jsme si, že se k tomu sejdeme, oni nám pošlou své představy a pak o tom budeme jednat,“ popsal.

Vzhledem k tomu, že plán uvolňování opatření vlády počítá s otevřením kin pro daný počet návštěvníků od 8. června, rozhodli se organizátoři festivalu připravit speciální verzi tradiční přehlídky nazvanou Vary ve vašem kině. Uskuteční se v původním festivalovém termínu, a to od 3. do 11. července. Divákům kin po celé republice má nabídnout mimořádný výběr snímků, které stojí za to vidět.

„Jsem rád alespoň za tu malou alternativu Vary ve vašem kině, to je skvělé. Ale to, že festival nebude, kraji v současné chvíli určitě nepomůže,“ podotkl Petr Kubis.

Letošní ročník by nebyl plnohodnotný, míní opozice

Rozhodnutí organizátorů o letošní přehlídce zarmoutilo i karlovarské opoziční zastupitele. Například bývalý primátor Petr Kulhánek uvedl, že bohužel došlo na chmurné představy.

„Rozhodnutí organizátorů ale rozumím, protože pokud by se letos plánovaný ročník uskutečnil, nebyl by plnohodnotný, což si zrovna u 55. ročníku nedovedu představit. Budu optimistický a budu vzhlížet k červnu příštího roku, kdy bude ročník v plném obsahu a plné kráse,“ řekl.

Podle předsedy zastupitelského klubu karlovarských Pirátů Jindřicha Čermáka se stalo to, čeho se všichni obávali.

„Filmový festival je svátek nejen filmu, ale také pro celou řadu karlovarských živnostníků, které tak postihne další rána. Plně věřím, že tyto morové rány naše město přečká a že i filmový festival se příští rok vrátí v plné parádě,“ uvedl.

Podle organizátorů se 55. ročník filmového festivalu uskuteční od 2. do 10. července 2021.