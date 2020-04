Filmový festival ve Varech se letos neuskuteční, má náhradní program

Podle primátorky se měl festival původně přesunout na srpen, ale ani tato varianta nakonec neprošla. „S ohledem na přetrvávající opatření vlády v souvislosti s koronavirovou krizí a kvůli jejím mezinárodním dopadům a celosvětově komplikované situaci jsme pečlivě zvážili všechny okolnosti a rozhodli jsme se letošní 55. ročník přesunout na 2.–10. července 2021,“ potvrdil tým Jiřího Bartošky.

Pořadatelé se radili s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem i premiérem Andrejem Babišem a dospěli k závěru, že konání letošního ročníku by i v jiném termínu či rozsahu stále neslo zdravotní rizika a omezení. „Síla společného prožitku v sálech je nenahraditelná,“ dodal prezident festivalu Bartoška.

Největší filmová přehlídka tuzemsku se tak přizpůsobila situaci, kvůli níž se ruší či odsouvají rovněž velké hudební festivaly, kterých se účastní rizikové množství lidí. Například největší promítací sál karlovarského Thermalu má přes tisíc sedadel a loni festival zaznamenal bezmála třináct tisíc akreditovaných návštěvníků a skoro 140 tisíc prodaných vstupenek.

Vzhledem k tomu, že plán uvolňování počítá s otevřením kin pro daný počet návštěvníků od 8. června, připravují pořadatelé speciální verzi tradiční přehlídky Vary ve vašem kině, která by v původním termínu od 3. do 11. července nabídla divákům kin po celém Česku výběr snímků chystaných pro festival.

V původním termínu festivalu, ale ve virtuálním prostředí se uskuteční také velká část tradiční soutěžní přehlídky projektů pro filmové profesionály, Vary se zapojí rovněž zapojí do mezinárodního projektu We Are One: A Global Film Festival.