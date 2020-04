Velké festivaly nebudou, místo vrácení vstupného lze nabídnout poukázky

„Asi to není překvapení, řada festivalů včetně karlovarského už oznámila zrušení, nicméně nyní je to definitivní. Velké letní festivaly, tisícihlavé a mezinárodní, letos nebudou,“ řekl Zaorálek s odkazem na epidemiology. Naopak se povolí menší akce do stovky účastníků.

Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů rušených akcí o poukázky na akce, které se měly konat do 31. 10. 2020. V případě zrušení kulturní akce může zákazník do 31. 3. 2021 požádat pořadatele o poukaz minimálně ve stejné peněžní hodnotě, kterou zaplatil za vstupenku.

„Jsem rád, že vláda návrh schválila, protože jsem jednal s řadou pořadatelů takových akcí a vouchery bylo něco, co by jim velmi pomohlo. Zároveň od organizátorů především letních festivalů a koncertů víme, že řada jejich návštěvníků využije možnost poukázek. Pokud ji zákazníci nevyužijí, dostanou samozřejmě peníze za vstupenku zpět,“ řekl ministr Zaorálek.

Organizátoři doufají v podporu fanoušků

Mezi prvními reagoval festival Colours of Ostrava. Jeho zástupci sdělili, že svůj 19. ročník posouvá o rok, na 14. - 17. července 2021, kdy se odehraje včetně fóra Meltingpot. „Mám na vás velkou prosbu. Nesmírně bych si vážila toho, kdybyste si vstupenky ponechali a tím náš festival podpořili. Bez vás to nepůjde,” apeluje ředitelka festivalu Zlata Holušová na fanoušky.

„Chápu však, že někteří z vás v této složité situaci budete potřebovat peníze a požádáte o vrácení zakoupených vstupenek. Dejte nám nějaký čas, abychom domluvili veškerá praktická opatření, o kterých brzy přineseme přesné informace,“ dodává šéfka Colours of Ostrava.

Posunutí festivalu Rock for people o rok oznámili pořadatelé už před týdnem. Původně měl být 18. až 20. června na královéhradeckém letišti. Ředitel festivalu při té příležitosti požádal fanoušky, aby si lístky nechali.

„Odevzdali jsme 15 procent DPH ze vstupného, zaplatili nájmy, marketing, provozní náklady a mnohé další. Pokud bychom nyní měli začít ve větší míře vracet vstupné, znamenalo by to konec festivalu Rock for People, neboť tzv. cancellation pojištění či pojištění proti pandemii české pojišťovny nenabízí,“ sdělil tehdy ředitel Michal Thomes.

Podobné to bude nejspíše také v případě festivalu Mighty Sounds, plánovaného v Táboře na 10. až 12. července. Na příští rok se přeloží i festival Okoř.

Festival Metronome Prague zase dříve oznámil přesunutí na září. Jelikož omezení platí až do konce října, nebude se však moci pořádat ani v tomto termínu. Nyní musí hledat nové řešení.

„Musíme se s rozhodnutím podrobně seznámit, ale v usnesení vlády jsme ho zatím nenašli, takže neznáme přesnou verzi znění. Až to vláda oficiálně vydá, můžeme pořádně reagovat. Ale určitě přijdeme 8. června s alternativním plánem toho, co budeme moct divákům nabídnout,“ sdělil pořadatel festivalu David Gaydečka.

Menší festivaly to nemusí ustát

Promotér letního putovního festivalu Hrady CZ, který měl začít 10. července, Viktor Souček upozornil, že tisíce lidí se dostanou do existenčních problémů. „Máme spoustu subdodavatelů a šanony faktur. Festivaly mají sice velké obraty, ale nikde není napsáno, že mají také velké zisky,“ uvedl.

Zdeněk Souček z tanečního festivalu Let it Roll, který se měl uskutečnit na přelomu července a srpna ve středočeských Milovicích, odhaduje ztrátu kolem deseti milionů korun. „Velké festivaly to nějak ustojí, ale ty menší budou mít problém,“ podotkl.

Že se letos nebude ve standartní podobě konat ani Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, uvedl již dříve prezident festivalu Jiří Bartoška.

Ochranná doba, ve které se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce vrátit vstupné, začíná dnem oznámení pořadatele o zrušení akce ve sdělovacích prostředcích a končí 31. 10. 2021.

Ochranná doba dle zákona končí, pokud pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti nebo mu nenabídne náhradní akci do šesti měsíců od vydání poukazu.

Ochranná doba se neuplatní u zvláště zranitelných skupin obyvatelstva, což jsou držitelé průkazu osob se zdravotním postižením, těhotné ženy, osoby vedené v evidenci úřadu práce, samoživitelky či osoby čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou a senioři nad 65 let.

Zákon bude ještě muset v příštích týdnech schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky. Teprve poté může vstoupit v účinnost.