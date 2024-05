Největší show, hlásila Madonna. Koncert na Copacabaně vidělo 1,6 milionu lidí

Akce byla předem označována za „historickou událost“. Madonna na svých oficiálních internetových stránkách uváděla, že půjde o největší show v její 40leté kariéře. Dosud byl podle návštěvnosti největším koncertem ten z roku 1987 v pařížském Parku Sceaux, na který dorazilo 130 tisíc diváků.

V Riu někteří fanoušci dorazili na místo i s několikadenním předstihem, aby získali dobré místo. Mnozí kotvili na desítkách lodí poblíž pláže a diváci se tísnili i v apartmánech na pláži. Někteří pořádali domácí večírky v jasně osvětlených bytech a hotelech na pobřeží. Nad hlavami létaly vrtulníky a drony. Podél pláže bylo rozmístěno 18 zvukových věží, aby všichni účastníci dobře slyšeli.

Královna popu, celá v černém, se objevila před 23:00 místního času (v neděli 04:00 SELČ) a podle agentury AFP ihned uvedla davy do varu interpretací písně Nothing Really Matters.

Koncert začal s téměř 50minutovým zpožděním a trval přes dvě hodiny. Nechyběly ani klasické hity jako Like a Virgin, Hung Up a Like a Prayer. Na pódiu se k Madonně připojilo i brazilské pěvecké duo Anitta & Pabllo Vittar a mladí hudebníci ze škol samby.

Tisíce policistů a několikadenní přípravy

Rio se na koncert připravovalo několik dní. Úřady uvedly, že do okolí místa konání koncertu vyslaly tisícovky policistů, aby usměrňovaly davy podobně jako při proslulých novoročních oslavách ve městě.

Hasiči při teplotě kolem 28 stupňů Celsia kropili fanoušky, kteří se sešli u pódia, vodou. Zdarma byla distribuována také pitná voda. Úřady zvýšily ostražitost vůči zdravotním problémům způsobeným horkem poté, co loni na koncertě Taylor Swiftové zemřel mladý fanoušek na následky vyčerpání z horka, upozornila agentura Reuters.

V minulosti měli na ikonické pláži koncerty například The Rolling Stones nebo Rod Stewart. I oni přilákali více než milion lidí.

Vlády státu a města Rio de Janeiro uvedly, že na koncert vynaložily 20 milionů realů (91,8 milionu Kč). Zbytek financovali soukromí sponzoři. Úřady odhadují, že koncert by mohl ekonomice Ria přinést zhruba 300 milionů realů (1,4 miliardy Kč).