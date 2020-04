Festivaly čekají na verdikt. Dobrovolně z boje neutíkáme, říká šéfka Colours

Pořádání hromadných akcí bude ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řešit s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem ve čtvrtek, podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by se přes léto mohly konat akce do 200 lidí.



„Čekáme, jaké bude doporučení ze strany vlády. Momentálně festival připravujeme tak, jako by se měl v létě uskutečnit. Zároveň pracujeme i na dalších variantách. Pokud by nastala ta, že se přesune na příští rok, tak se bude konat od 14. do 17. července 2021,“ říká Jiří Sedlák, festivalový promotér Colours of Ostrava.

Organizátoři Colours plánují i náhradní program pro letošek. „Stále věříme v zázrak, že se nic nestane. Je tristní si představit, že v létě sedíme doma. Je však pravděpodobné, že se uskuteční nějaký online happening, protože neumíme nic nedělat,“ vysvětlila již dříve ředitelka festivalu Zlata Holušová. „Sami bychom byli rádi, kdyby se rozhodlo co nejdříve, tlak z čekání je hrozný. Rádi bychom slyšeli definitivní rozhodnutí z úst vlády, dobrovolně z boje nikdo neutíkáme. Odložení letošního ročníku pro nás bude strašně smutné.“

Případné ztráty kvůli neuskutečnění festivalů půjdou do desítek milionů, přesná čísla ale pořadatelé zatím netuší, neboť vše závisí na dalším vývoji. „Těžko se to odhaduje, jestli to bude 30, nebo 50 milionů. Nevíme, jak na tom budou naši partneři. Festival přežije, ve větším ohrožení jsou někteří umělci, co by na něj jinak přijeli,“ podotkla Holušová a dodala, že jí podporu vyjadřují kolegové z celého světa.

Ovšem variantě, že se festival v létě nemusí konat, napovídá i vývoj v dalších zemích – třeba v Německu nebo Belgii, které už sezonní festivaly zrušily. Řada hudebníků totiž do Evropy nejezdí jen na jedno vystoupení, ale počítá s celou šňůrou koncertů. Pokud nemá na co navázat, není pro ně jedno vystoupení dostatečnou motivací.

Přípravy pokračují, čeká se na rozhodnutí vlády

Na rozhodnutí vlády čeká i festival Beats for Love. „Rád bych řekl jednoznačné ano. Ale bohužel to stoprocentně nevím ani já,“ odpověděl Kamil Rudolf, ředitel největšího tanečního festivalu v Evropě, na otázku, zda se v červenci festival uskuteční. Také jeho tým vyčkává, co se stane po 30. dubnu. „Jsme závislí na rozhodnutí vlády, která reaguje na měnící se situaci. Zatím pracujeme na přípravě festivalu naplno stejně jako v předchozích letech, a pokud nám to situace umožní, jsme připraveni festival uspořádat v červencovém termínu.“

Organizátoři Beats for Love jsou v kontaktu se všemi umělci a jejich managementy. „I kdyby se festival nemohl konat, najdeme férové řešení a uděláme maximum, abychom diváky nezklamali,“ poznamenal Rudolf, jenž řeší i náhradní varianty – ta nejpravděpodobnější spočívá v přesunu na příští rok. Zachovaný by zůstal program včetně prodloužení platnosti vstupenek.

Oba festivaly také rozjíždějí další aktivity na online kanálech. Beats for Love například vysílá záznamy svých interpretů přes Facebook ve spolupráci s televizí Óčko. Colours využívají kromě vysílání záznamů také možnosti pořádání vlastních diskusí. „Nabízíme přímé přenosy anebo záznamy z dřívějších vystoupení. Například budeme vysílat záznam z koncertu zpěvačky Aurory. Na kanálu Meltingpotu připravujeme živé besedy, které vysíláme dvakrát až třikrát týdně,“ zmínil Jiří Sedlák z Colours of Ostrava. Včera tam zástupci významných kulturních institucí na Ostravsku diskutovali o dopadech koronaviru na kulturu v kraji.

Jisté už je to, že hudební Slavnosti Ostravaru, které měly být v červnu, přesunuli organizátoři o rok. Dvacátý ročník přehlídky se v pivovaru uskuteční v červnu 2021, vstupenky zakoupené na internetu zůstávají v platnosti.