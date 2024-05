V domech praskají kvůli bobtnající strusce podlahy i stěny, nájemníci musí pryč

„Vím, že dům není v pořádku, protože trhliny vidíme. Že je to ale tak zlé, nám nikdo nikdy neřekl,“ popsala nečekaný šok z rozhodnutí o vystěhování Silvie Novotná, která v jednom z domů žije už přes dvacet let.

Problém struska Struska byla desítky let považována za vhodný stavební materiál, ve vlhku však bobtná .

. Škody čítají stovky milionů korun .

. V Ostravě už způsobila devastaci vstupní haly do hlavní budovy fakultní nemocnice, problémy v obchodním centru Avion Shopping Park a také zvlnění části dálnice mezi Rudnou ulicí a Hrušovem a příjezdové silnice do průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové.

Pryč musejí všichni nájemníci bytů ve čtyřech domech propojených pavlačemi v ulici Dr. Šavrdy 13, 15, 17 a 19. Domy byly postaveny v roce 1998.

„Naštěstí mám smlouvu na dobu neurčitou, takže nejsem nijak časově omezena, kdy musím dům opustit. Navíc si budu moci vybírat z bytů, které nám slíbila radnice přednostně nabízet, a doufám, že si nějaký, který mi bude vyhovovat, najdu,“ nastínila, co ji čeká v nejbližší budoucnosti.

Radnice obvodu Ostrava-Jih chce domy zbourat, případně opravit, i při rozsáhlé rekonstrukci ale budou domy neobyvatelné.

„Abychom věděli, jak vážný stav budov je, zadali jsme v prosinci 2022 jejich odborné posouzení společnosti Marpo. Ze zprávy, kterou nám letos v dubnu předložila, vyplývá, že příčinou vzniklých poruch je struska, kterou v roce 1998 použili stavbaři na vysypání podlah a základů,“ uvedl místostarosta Martin Kret.

Struska podle odborníků výrazným způsobem zvětšuje objem, navíc nerovnoměrně a vždy podle toho, jaké komponenty jsou její součástí. „Jediným řešením, jak závady odstranit, je vyjmutí struskových násypů až k základové spáře, vybourání všech podlah včetně násypů až na rostlý terén, včetně vybourání všech příček, a nahrazení struskového násypu novým inertním materiálem,“ řekl Radan Sležka ze společnosti Marpo.

„Od prosince 2022, kdy domy sledujeme, se trhliny na několika místech poměrně razantně zvětšily a pokračovat bude i vzdouvání podlah, stejně jako bude přibývat i dalších defektů. Protože neexistují studie, jak dlouho dokáže struska zvětšovat svůj objem, není možné stanovit, zda bobtnání někdy ustane,“ dodal Sležka.

Aktuální situace podle něj není životu nebezpečná, což sdělil i na schůzce s nájemníky, kterou radnice svolala poté, co nájemcům oznámila, že chce budovy vystěhovat. „Nechceme ignorovat dlouhodobě se zhoršující stav těchto objektů, proto jsme se rozhodli zahájit vystěhování již letos,“ řekl Kret.

Nájemníci, kteří s radnicí uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, tedy před rokem 2014, jsou ve stejné situaci jako Silvie Novotná. Záleží jen na nich, zda a kdy se odstěhují. Což dali radnici na společné schůzi najevo.

Někteří naznačili i to, že se z bytu stěhovat nebudou. „To je jejich rozhodnutí, které ovlivnit nemůžeme, platí to ale jen do chvíle, než statici, kteří budou domy dál hlídat, rozhodnou, že dál se v nich bydlet nedá. Což nemusí nastat, ale může,“ upozornil tajemník obvodu Petr Mentlík.

Upozornil, že radnice v takovém případě nájemníky vystěhuje hned. „Budeme jim sice muset najít náhradní ubytování, ale už to asi nebude byt, neboť tolik jich vhodných najednou mít nebudeme, ale ubytovna či jiné přístřeší. Proto by bylo lepší, aby si začali z nabídek vybírat již nyní,“ dodal.

Bytů, v nichž mají nájemci smlouvu na dobu neurčitou, je v ulici Dr. Šavrdy 42, zbývajících 16 má smlouvu na dobu určitou. Jejich obyvatelé je budou muset opustit v termínech, kdy jim smlouvy končí.

„Neplatí to pouze pro nájemce, kterým končí smlouvy teď v květnu, červnu nebo červenci. Abychom je nepostavili před situaci okamžitého vystěhování, rozhodli jsme se jim prodloužit smlouvy k 30. září,“ konstatoval Mentlík.

Ti, kterým končí nájemní smlouva později, se mohou odstěhovat v termínu uvedeném ve smlouvě. Těmto nájemcům radnice náhradní byty nabízet nemusí.