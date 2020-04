Potlesk a jásot přijdou na podzim. Festivaly a koncerty hledají termíny

Kdo si už před měsíci koupil vstupenku na některý z jarních festivalů či koncertů a stále doufal, že se ještě před prázdninami pobaví, bude zklamaný. Poté, co vláda zveřejnila, že hromadné a kulturní akce se mohou za přesně definovaných podmínek konat nejdříve od 8. června, padly další plánované akce.

K těm tradičním, jež otevírají hudební jaro, patří Brněnský Majáles. Desítky tisíc lidí do areálu brněnského výstaviště ovšem letos nemohou dorazit 1. května, ale až 23. září. Na náhradní termín mají pořadatelé potvrzeno 95 procent představeného hudebního programu.

„Pokud by vládní nařízení neumožňovala uskutečnění ani v náhradním termínu, bude akce zřejmě posunuta na jaro 2021,“ dodala mluvčí festivalu Karolína Křenková.



Pořadatelé JazzFestu, jehož 19. ročník se dvěma desítkami koncertů zahraničních i českých hvězd měl začít 15. března, se rozhodli přesunout kompletní program na podzim a příští rok.

„Vše připravujeme na podzimní restart a nezbývá nám než věřit, že kulturní akce budou v té době už povolené,“ podotkl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Posunutý festival zahájí 27. září francouzský trumpetista Erik Truffaz v Sono Centru.

Na koncert Stinga budou lidé čekat dva roky

Podzimní termín původně červnového koncertu kapel Kryštof, Mirai a Adama Mišíka hledají teď také ve Vyškově. Akce, při níž se interpreti na pódiu vystřídají, má být největším hudebním zážitkem roku ve městě.

Naopak ještě o další rok se fanouškům prodlouží čekání na koncert britské legendy Stinga ve Slavkově u Brna. Koncertovat tady pro 12 tisíc diváků měl už v roce 2019. Show však na poslední chvíli zrušil pro nemoc.

„Kvůli bezpečnosti fanoušků i členů kapely se koncert přesouvá na rok 2021,“ uvedl Sting na svém webu. Konkrétně na 25. července 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín, stejně jako u ostatních akcí.

Novinkou letošního jara měl být festival Davida Kollera Kollerfest na Vranovské přehradě. „Z důvodu vytíženosti všech účinkujících v termínech vhodných pro přesun v rámci tohoto roku, vytíženosti kempu Vranovská pláž, nemožnosti adekvátní propagace a dalších okolností jsme nuceni stanovit náhradní termín Kollerfestu na květen 2021,“ vysvětlila za pořadatele Martina Jablanovská.

Náhradní termín hledá i blanenský Morava Park Fest. Zda se místo 20. června uskuteční ještě letos, nebo až příští rok, rozhodnou organizátoři na začátku května. Jasno už je naopak o Brněnské muzejní noci, která se z 16. května přesouvá na 14. listopadu.

Otazník zatím zůstává nad akcemi plánovanými na červenec. Na čem jsou, tak nevědí organizátoři Hudebního festivalu Znojmo, jenž se má konat od 9. do 26. července a mezi jehož účinkujícími je houslista Pavel Šporcl či Epoque Quartet. „Máme několik scénářů. Zatím počítáme s tím, že se festival uskuteční. Jsme připraveni se přizpůsobit – zrušit velké vnitřní akce nebo koncerty zahraničních umělců,“ nastínila mluvčí festivalu Petra Štorková s tím, že pokud by program posunuli na podzim, nebylo by možné jej uvést jako kompaktní festival.

Divadla nachystané premiéry odehrají, třeba v srpnu

Jak Národní divadlo Brno, tak Městské divadlo divákům vzkazují, že o letošní neodehrané a už připravené premiéry nepřijdou, uvést na jeviště by je chtěla během léta a příští sezonu. „V omezeném režimu bychom mohli hrát během letních prázdnin. Pokud bude možné otevřít divadlo už v červnu, samozřejmě to uděláme,“ přiblížil ředitel Národního divadla Martin Glaser.

Kromě Biskupského dvora a Špilberku by se tak letos netradičně v létě hrálo i v divadlech. „Většina z nás nejspíš zůstane v Česku a zajít si do klimatizovaného divadla je příjemný způsob, jak strávit letní večer,“ dodal Glaser.

Zatímco květnový Divadelní svět muselo divadlo zrušit, v zářijový mezinárodní festival Janáček Brno stále doufá. Ovšem s upraveným programem. Vše bude záležet také na tom, zda se otevřou hranice.

Letní hraní je jednou z možných variant i pro Městské divadlo Brno. Jeho herci aktuálně obnovili zkoušení dramatu Antonius a Kleopatra, které mělo mít premiéru na začátku dubna. „Zkoušíme a děláme vše pro to, abychom ve chvíli, kdy nám to bude umožněno, mohli divadlo otevřít,“ podotkla mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

Připraven je nový muzikál Grand Hotel a také červnový a červencový program na Biskupském dvoře. Naopak premiéru historického muzikálu Devět křížů divadlo odsouvá až na přespříští sezonu.

V pozitivní vývoj situace doufají i organizátoři vinobraní. Na to Pálavské, které každý rok navštíví kolem 50 tisíc lidí a letos je v plánu 11.– 13. září, přípravy stále pokračují. „Zatím je na rozhodnutí brzy,“ přiznal mluvčí Dominik Ryšánek.