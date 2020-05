Frčíme! Kina jsou připravena znovu otevřít, divadla jsou skeptičtější

„Není to žádná zbrklá akce víme to už pár dní a vládou stanovené podmínky vycházejí z reálných možností provozu,“ komentuje Bradáč požadavky jako nejvýše sto lidí v sále, volná každá druhá řada i prázdné místo vedle každé dvojice či zákaz prodeje občerstvení.

„Roušky jsou samozřejmě povinností pro personál i pro diváky, kteří by si občerstvení neměli nosit ani s sebou,“ upozorňuje Bradáč. „Přednost má prodej vstupenek online, ale v omezeném počtu budou fungovat i pokladny, dva metry od sebe - stejně jako rozestup lidí ve frontě,“ doplňuje.

Když vláda omezila počet diváků v březnu, právě Bradáč prohlašoval, že raději měla zavřít rovnou všechno, což se krátce poté stalo. „Neměním názor, jen tehdy z plného chodu se dalo na limity ze dne na den těžko přeřadit, kdežto nyní máme čas na přípravu,“ vysvětluje. Dodává, že otevřou, ačkoli tím ztratí nárok na kurzarbeit, a že ve firmě nikoho nepropustili ani nesnížili platy.

„Nejprve vrátíme na program divácké hity, před kterými karanténa zabouchla dveře, jako animovaný film Frčíme nebo dokument o sexuálních lovcích dětí na internetu V síti. A doufám, že 11. června nasadíme první českou premiéru, film s Ivanem Trojanem Bourák,“ plánuje Bradáč.

Bojí se jen, aby nedorazila druhá vlna epidemie, která by ztráty roku ještě prohloubila, naopak o zájem diváků strach nemá. „Příklad autokin dokazuje, že se lidem po sdílení filmového zážitku stýská,“ míní.

Jinak reagují divadelní scény. „Národní divadlo od pondělí 4.května otvírá pokladny a spouští předprodej na příští sezonu. Zahajujeme zkoušky všech uměleckých souborů prozatím ve zvláštním režimu. Celé divadlo se připravuje na nejbližší premiéry, které jsou naplánované a přeložené na začátek sezony. Hrát pro ta malý počet diváků by jen prohlubovalo ekonomické ztráty. Těšíme se na návrat k normálnímu životu,“ vzkázal mluvčí první scény Tomáš Staněk.

„Vítám zprávu o znovuotevření divadel a kin, avšak omezení, která ji provázejí, znamenají, že ne všechny instituce budou moci zahájit svůj provoz. Konkrétně naše Městské divadlo Brno má dva sály, jeden pro 340, druhý pro 680 diváků,“ sděluje jeho ředitel Stanislav Moša. „Náš dluh vůči předplatitelům, pro které na konci sezony hrajeme především, představuje asi třicet představení na Činoherní scéně a dvacet na Hudební scéně,“ spočítal Moša, že aby skluz dohnali, museli by při stovce diváků hrát 51 dnů na jedné, 68 dnů na druhé scéně, a to dvakrát za den.

Další desítky představení by tak do konce sezony nestihli odehrát, navíc náklady by zůstaly na sto procentech, kdežto výnosy na úrovni necelých třiceti, respektive patnácti procent. „Uvažuji pouze o tom, že bychom za cenu dalších finančních ztrát mohli realizovat na Činoherní scéně představení takzvaně na volnou kasu,“ dodává Moša.

„Velmi bychom přivítali možnost kapacitu diváků v budovách navýšit. A všem divadlům, která provozují venkovní letní produkce, by pomohlo, kdyby je mohly v termínu od 1. června uvádět třeba pro osm set až tisíc diváků, samozřejmě při zachování přísných hygienických opatření,“ navrhuje Moša.