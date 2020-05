Organizátoři festivalů, jež nebudou, mohou dávat vouchery, schvalují poslanci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je to pomoc s likviditou, hotovostí. Nejsme jediná země, která se uchyluje k tomuto nástroji,“ řekl Zaorálek. Před poslanci řekl, že se inspiroval v Německu.



Poslanec Dominik Feri z TOP 09 řekl, že návrh určitě podpoří. A šéfka strany Markéta Pekarová Adamová upozornila, že je to první návrh, který se týká pomoci oblasti kultury kvůli epidemii koronaviru. Zajímalo ji také, jaké ještě další věci v této oblasti vláda připravuje.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Kvůli epidemii koronaviru se nemohou konat velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly. „Tisícihlavé mezinárodní festivaly je něco, co si hygienici ani ministerstvo zdravotnictví představit nedovede. Říkám to definitivně,“ řekl ministr kultury poté, co zákon podpořila vláda. Kulturní akce s účastí do 100 lidí se budou moci podle rozhodnutí vlády konat od 11. května.

Od okamžiku účinnosti zákona se začne počítat ochranná lhůta, podle návrhu zákona by byla až do 31. října příštího roku.

Znamená to, že bude možné odložit dobu, kdy pořadatelé buď vrátí peníze, nebo vystaví voucher. Ochranná lhůta má chránit organizátory kulturních akcí, pokud by po nich chtěli všichni najednou vracet vstupné.



Rozhodnutí se může týkat takových akcí, jakou jsou Colours of Ostrava, Rock for People či Let it Roll. Jen ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová odhadla ztráty na 30 až 50 milionů korun.

Počet osob s covid-19 dle krajů