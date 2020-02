Jako leckde doma v obýváku. Kryptogram vypoví o bolesti nekomunikace

„Ve hře je postava desetiletého chlapce, právě tohle bude Mamet,“ uvažuje herečka Marie Švestková, která se v pražské inscenaci Kryptogramu objeví. Pro Divadlo X10 ji zrežírovala umělecká šéfka olomouckého Divadla na cucky Silvia Vollmannová.



Sama Švestková hraje roli Donny. „Vnímám ji jako matku, která se dostane do velice obtížné situace, již není schopná řešit. Cítí se jako oběť muže, který ji opustil. Oběť mužů, kteří tomu nezabránili. Oběť prostředí, které to toleruje. Z toho plyne její neschopnost soucitu s vlastním dítětem a způsob, jakým s ním zachází,“ přibližuje svoji postavu.

„Mametova hra hovoří o nekomunikaci. Postavy si až do konce neřeknou to nejdůležitější,“ pokračuje Švestková, známá třeba ze snímku Karel, já a ty.

Mametovo dílo bývá tematicky připodobňováno k žánru coolness, tedy anglofonní dramatiky 90. let, kde se nešetří drsnými scénami a vulgárními výrazy. „Ve vypjatých scénách pár sprostých slov zazní. Ale je to spíš nadnesené, možná jsme to sami zažili doma v obýváku. Žádné explicitní násilí na scéně není,“ ubezpečuje herečka.

V Kryptogramu se dále objeví Václav Marhold a Marek Pospíchal. Nejbližší uvedení chystá X10 na pondělí 24. února.