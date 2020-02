Mateřství představí jako grotesku i tragédii. Dojde i na kojící gerilu

První má dvě děti, za sebou traumatizující porod a jasnou vidinu, že je jedno, co kdy studovala a co bude dělat dál. Druhá žije ve slaměné chýši, nádobí myje ve vaně, děti rodí sama doma a místo návratu do systému chce raději pěstovat biozeleninu. Třetí otěhotněla na začátku studia, v jednadvaceti. Čtvrtá nakonec poslala rok a půl po porodu otce svého syna do háje.

Celkem sedm různorodých příběhů představí nejnovější inscenace v pražském A Studiu Rubín pod názvem Jenom matky vědí, o čem ten život je. Pro komorní scénu ji jako dokudrama připravila režisérka Barbara Herz. Spolu se svým týmem téměř tři roky sbírala reálné výpovědi matek, aby vytvořila představení poukazující na všechny odstíny, ve kterých česká společnost fenomén mateřství vnímá.

Životy vybraných matek uvede na prkna Rubínu trojice herců Lucie Andělová, Jiří Kniha a Veronika Lazorčáková. „Režisérka Barbara Herz těch sedm příběhů velmi intuitivně a citlivě rozhodila mezi všechny tři. Po herecké stránce to bude velmi zajímavé. A Jiří nás válcuje,“ přibližuje Lazorčáková.



Pro herečku Národního divadla, která už má na svém kontě Thálii pro činoherce do 33 let, to bude první zkušenost s žánrem propojujícím realitu se světem divadla. „A musím říct, že ač úplně nová, tak moc příjemná,“ pochvaluje si.



Autorky slibují rozkrýt tabuizovaná témata, mezi něž řadí vliv rodičovství na partnerský vztah a sexualitu, případně účinek ekonomické situace na soužití mezi partnery. Dojde však třeba i na pověstnou kojící gerilu. „Rozhodně nechceme moralizovat nebo lidem vnucovat návod na život a mateřství,“ upozorňuje Lazorčáková. „I když jenom matky vědí, o čem ten život je!“ dodává jedním dechem prostřednictvím názvu hry.

Právě různorodosti pohledů si herečka na inscenaci nejvíce cení. „Nikdo vám nedá návod, jak na to, a každý se s tím vypořádává po svém – co matka, to příběh. Nikde není napsáno, co je v mateřství správně. Zároveň s jednotlivostmi se dá ztotožnit,“ uvažuje. Vedle výpovědí však tvůrci slibují nevšední scénu Jany Hauskrechtové, hudbu Ivana Achera a pojetí na pomezí grotesky a tragédie.

Novinka Jenom matky vědí, o čem ten život je má premiéru v pátek. K titulu scéna chystá i tři diskuse s odborníky.