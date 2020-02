Kdo a co je Švejk? Tři pohledy na Haškova hrdinu zazní česky i německy

16:49 , aktualizováno 16:49

Kdo a co je Švejk? Co znamená pro nás a co pro zbytek světa? A co pro zbytek světa znamenáme my? Řadu otázek si klade česko-německý tvůrčí tým, který pod křídly Městských divadel pražských vytváří dvojjazyčnou inscenaci Švejk / Schwejk.