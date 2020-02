Mladé diváky Hry o trůny už rozverně erotický Don Juan zkazit nemůže

Sektor pro hosty připravil vlastní verzi staré legendy o největším milovníkovi. „Četl jsem různé předchozí verze a vyšlo mi jakési zobecnění, že Don Juan je temný příběh temné vášně v temné čtvrti,“ vysvětluje šéf souboru Martin Falář, který je autorem textu i režisérem inscenace. Nejblíže má prý jeho Don Juan k libretu Lorenza da Ponteho k Mozartově opeře.

„Jde o výsledek mého předchozího studia, několikaměsíčního zkoušení různých variant a zdolávání otázek. Například, jak dnes, v době hnutí #MeToo, muž svádí ženu? A jak se takové svádění zobrazuje? Jak vypadá hra v žánru morality v době společensky normalizované promiskuity a seriálu Sex ve městě?“ upřesňuje Falář.

I přes popis podle něj novinka není striktně určena pro diváky starší osmnácti let. „Zejména kvůli jazyku to však asi není vhodné pro školy. Téma se logicky týká sexuality a erotiky,“ předesílá autor. „Ovšem rodič, který nechá své náctileté děti sledovat Sex ve městě, Hru o trůny nebo třeba Billie Eilish, už na našem představení své potomky rozhodně nezkazí. Nic víc, co by narušilo jejich mravní vývoj, tam totiž není. Což spíš ukazuje, že dnešní doba moc neví, jak se sexualitou pracovat,“ zamýšlí se Falář.

V titulní roli se představí Petr Jarčevský, dále hrají Jiří Pěkný, Eva Čechová, Kateřina Mandlová a Vítek Maštalíř. Divák v novince najde i narážky na dnešní dobu. „Příběh se odehrává někde mezi barokní Sevillou a dneškem. Využívá reálie Zlatého věku i dnešního světa. Obecně celá situace je v podstatě dnešní,“ upřesňuje autor.

Faláře na příběhu zaujalo především téma „čas platit“. „Pořád tu totiž někdo za něco platí, včetně něj samotného,“ vysvětluje a dotýká se tak slova apokalypsa z úvodu. „Stejně jako dnes, nikdo ve hře není s jistotou schopen říct, co se vlastně děje a kam to dospěje. Apokalypsa je už jen logické vyplynutí času platit. Vyplývá jak z barokní obraznosti, tak ze situace, ve které žijeme. Všechno, z posledních dní orkán Sabine či 18 °C na Antarktidě, napovídá tomu, že dnes nastal čas platit. Aby příběh nebyl jen temný, dojde samozřejmě i na svádění a romantiku. Ale apokalypsa rozhodně dominuje,“ uzavírá režisér.

Don Juan bude v Divadle Orfeus k vidění 27. února a pak až 10. března.