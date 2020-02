Stovky věrných na telefonu. S internetem zatím divadlo pouze koketuje

Je to dvacet let, co hudební společnosti začaly dusit projekt Napster v marné snaze zamezit vlivu internetu na hudební průmysl. Od té doby se leccos změnilo a dnes můžeme říci, že kulturní sféra žije v dokonalé symbióze se sítí. Na pár kliků a za poplatek maximálně v řádu stovek se lze v mobilu dostat téměř k jakémukoli dílu. Hudební, filmovou i televizní tvorbu ovládají streamovací služby. Těžkou vazbu románu lehce nahradí jeden malý soubor e-knihy. Ovšem divadlo zůstává jedním z mála žánrů plně postaveným na osobním kontaktu i v rovině diváka.



V Česku se o jeho dosud největší propojení s webem pokusil projekt Sleduj divadlo. Za poplatek nabízel možnost stáhnout si představení. Tvůrci slibovali záznamy především z regionálních scén, které bývají často, nezávisle na kvalitě produkce, na okraji zájmu. Vše svého času zaštítil portál Seznam, po nějaké době ovšem jeho provoz zastavil pro nenaplněná očekávání.

Místo pro diskusi

Se světem internetu je výrazně propojena i společnost Thespis, která se záznamy divadelních her zabývá dlouhodobě. Mimo jiné provozuje na YouTube kanál DivadloTV, kde zveřejňuje některé své poklady.

A zastřešuje i specializovaný portál O divadle. „Orientuji se téměř výhradně na činohru, ale na Facebooku se poměrně pravidelně zmiňuji nejen o opeře, pantomimě či baletu, ale i o dalších uměleckých oborech,“ popisuje autorka a jediná redaktorka webu Jana Smetánková.

Zmíněný facebookový profil O divadle údajně mívá až 6,5 tisíce reakcí týdně. Jeho ambicí je zůstat především místem, kde se diskutuje. „Na začátku jsem si řekla, že nechci nabízet programy divadel, prodej vstupenek. Či aby projekt obsahoval encyklopedické informace o českých divadlech, protože to udělá Divadelní ústav vždy lépe než já, má na to více lidí i peněz,“ vysvětluje redaktorka, která na webu vedle novinek zveřejňuje rozhovory s herci a tvůrci a dává velký prostor také nastupující generaci divadelníků. Podobně zpravodajskou funkci jako O divadle u nás zastává i web musical.cz či online stránky Divadelních novin.

Na síle své databáze naopak stojí jiný populární portál specializovaný na dramatickou tvorbu: I-divadlo. „Na začátku byla pouze idea komplexnějšího komunitního divadelního portálu a pokus zaplnit prázdný prostor,“ vzpomíná na vznik webu v roce 2003 šéfredaktor Michal Novák.

I-divadlo, které přehledně mapuje program scén napříč republikou, obhospodařuje třináct lidí, převážně ve volném čase. „Databázi editorsky každodenně spravují dva až tři lidé,“ uvádí Novák.

Web v loňském roce navštívilo průměrně šest a půl tisíce zájemců denně. „V návštěvnosti se pochopitelně odráží, zda je divadelní sezona v plném proudu, nebo jsme uprostřed prázdnin. V listopadu 2019 jsme zaznamenali rekordních 69 329 unikátních a zároveň opakovaně se vracejících návštěvníků a 907 840 zobrazených stránek,“ vypočítává Novák. Nejvíce vyhledávanou inscenací za minulý rok prý byla Kytice Národního divadla.

I-divadlo silou své volně přístupné databáze připomíná populární filmový portál ČSFD. Ten vedle webové stránky nabízí i praktickou aplikaci pro chytré telefony. Nestáli by o něco takového i milovníci divadel?

„Zvládli jsme před pár lety akorát připravit rozhraní pro mobilní telefony. Na další pokroky v těchto oblastech se nám bohužel nedostávají časové kapacity a ani prostředky. Nestojí za námi tým vývojářů,“ reaguje Novák. Snaha oslovovat mladé redaktory prý taktéž naráží na finanční možnosti webu.

Jen experiment

Své aplikace však testují sama divadla. Z pražských scén ji namátkou volně ke stažení nabízí Divadlo Kalich či Divadlo pod Palmovkou. „Aplikaci jsme zkusili jako experiment a stále ji tak vnímáme. Máme ji od léta 2018, zatím ji využívá asi 900 lidí, což je samozřejmě zlomek proti našim profilům na sociálních sítích,“ hlásí za Kalich Jaroslav Panenka. Scéna v ní vidí doplněk servisu pro diváky, prý snad i příslib do budoucna.

Několik stovek uživatelů hlásí i Palmovka. „Aplikace je sice okrajovou záležitostí, ale pro užší okruh našich největších fanoušků. Můžeme je zde konkrétněji oslovovat,“ vysvětluje mluvčí Markéta Hanušová. Scéna tady nabízí výhody a soutěže.

Souhrnná aplikace, která by nějakým způsobem zjednodušila cestu mezi telefonem a nepřebernou nabídkou našich scén, tak na zpracování stále čeká.