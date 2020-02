RECENZE: Punc výjimečnosti provedl slonímu muzikálu medvědí službu

Dílo postavené na skutečném příběhu takzvaného Sloního muže však nenabídne víc, než nabízí klasická produkce třeba v Karlínském divadle.



Je na jednu stranu samozřejmě chvályhodné, že se původní tvorba Davida Drábka (libreto, režie), Tomáše Belka (texty) a Darka Krále (hudba) může směle rovnat zahraničním licencím. Po hudební stránce totiž Elefantazie skutečně překvapí – oplývá několika zapamatováníhodnými melodiemi, které doplňují příjemně vystavěné texty; to vše obohacené o Drábkovu imaginativnost a pregnantní jazyk.

Co se děje týče, nenabídne však novinka víc než zmíněné produkce. Lineární, předvídatelný a s prominutím cukrkandlový děj je přitom největší slabinou naší muzikálové nabídky. V repertoáru činoherního divadla a v podání zkušeného a originálního autora by přitom divák čekal přece jen o něco víc.

Příběh o Sloním muži dojme, nabídne několik silných, lítost vzbuzujících scén díky vyčerpávajícímu výkonu Tomáše Havlínka v hlavní roli. Několik autorových pokusů provázat osud nešťastného Josepha Merricka s dalšími postavami viktoriánského Londýna ale vyznívá vniveč.

Nepříliš smysluplná linka s Gándhím nabízí v podstatě jen přisprostlé vtípky spojené se jménem manželky Kasturby, linka s Jackem Rozparovačem je pak vysloveně roubovaná. Ani Tomáš Klus v roli Merrickova zachránce nemá moc co hrát.

Elefantazie ABC premiéra 1. února 2020 režie: David Drábek hrají: Tomáš Havlínek, Tomáš Klus, Petr Konáš, Filip Březina, Petra Tenorová, Tereza Marečková, Tereza Krippnerová, Zdeněk Piškula, Kryštof Krhovják, Daniela Kolářová / Hana Doulová, Milada Vyhnálková, Ivana Machalová, Sára Affašová, Štěpánka Pencová, Barbora Fialová / Vilemína Marhoulová / Eva Miškovičová / Aneta Poláchová / Magdalena Řehořová, Jaromír Holub / Adam Koubek / Václav Koutecký / Patrik Možíš / Štěpán Piller Hodnocení­: 55 %

Muzikál sám o sobě naráží především na limity technické. Divadlo ABC nemůže žánru nabídnout prostor, který by si zasluhoval. Pokud by přitom Elefantazie mohla využít prostředky třeba zmíněného Karlína a mohla se opřít o lepší ozvučení, silnější company a bohatší choreografie, dopadla by o poznání lépe.

Dobrá hudba, originální námět i vtipné postavy Merrickových souputníků (Zdeněk Piškula, Tereza Marečková, Petra Tenorová a další) by si prostě zasloužily větší možnosti.

Anebo by propříště bylo lepší nedělat dílu takovou reklamu, v tomto sloním případě totiž asi vykonala pověstnou medvědí službu.