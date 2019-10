RECENZE: Nejen Stárková zdobí Bowieho muzikál. Chybí však trochu odvahy

Postava leží zhroucená na lůžku, náhle se zvedne a trhavými pohyby se vydává na poslední pouť. Tam, kde veřejný život Davida Bowieho končí, začíná jeho Lazarus. Jedna z úvodních scén muzikálu, který slavný umělec přichystal před svou smrtí, se totiž prolíná s jeho posledním stejnojmenným klipem.

Obdobný začátek nabízí i první české nastudování komorního díla, které režisér Marián Amsler přichystal do pražského divadla Komedie. Hlavní postavu Thomase Jeroma Newtona zde ztvárňuje Ondřej Ruml. Jeho hrdina není hybatelem děje, spíše nezúčastněným pozorovatelem. Vzhledem k tomu, jak citlivě civilně se zpěvák role zhostil, po herecké stránce více než obstál.

Je tedy na divákovi, jak Newtona přijme. Je to troska, která lituje svých činů v opileckých vizích? Mimozemšťan ztracený na naší planetě, který zoufale hledá cestu zpět ke hvězdám? Anebo snad samotný Bowie pečetící svou plodnou kariéru těžko srozumitelným testamentem? Alternace se zkušeným Igorem Orozovičem možná nabídne postavu Newtona v jasnějších obrysech, režisér nicméně důsledně nechává na divákovi, aby si komorní dílo vyložil po svém.

Pomáhá tomu i působivá scéna Juraje Kuchárka. Hraje se v jakési jeskyni / opilcově mysli / vesmírné lodi, kde každá místnůstka má svůj smysl. V jedné z takových komor je umístěná i kapela pod vedením Jana Aleše.



Lazarus divadlo Komedie premiéra 12. října 2019 režie: Marián Amsler hrají: Igor Orozovič / Ondřej Ruml, Nina Horáková, Erika Stárková, Pavol Smolárik, Michael Vykus, Huyen Vi Tranová / Tereza Marečková, Michal Bednář, Martin Klapil, Tomáš Bareš, Josefína Horníčková / Michaela Jonczyová, Veronika Vítová Hodnocení­: 70 %

Muzikálové nastudování Bowieho písním sluší, podtrhuje jak jejich okázalost, tak intimitu. Diskutabilní je možná jen mdle vyklidněné aranžmá hitu The Man Who Sold the World, ovšem to je výtka mířící k originální verzi muzikálu. Pražská živá kapela si s Bowieho písněmi poradila skvěle. A stejně tak až na výjimky i zpěváci. Prim hraje Erika Stárková v roli tajuplné Dívky. Její hlasový rozsah je překvapivý, hitu Life on Mars? navíc dodává vlastní výraz. Skvělý zpěv však nabízí i Nina Horáková či Pavel Smolárik a samozřejmě Ondřej Ruml.

Český Lazarus tedy po hudební stránce až obdivuhodně funguje. Režisér mohl být nicméně odvážnější v činoherních částech představení, kde se kýženou atmosféru plně budovat nedaří. A mohl dát větší důraz na choreografii. Jak naznačily nápady ve skvěle odvedených Where Are We Now a Absolute Beginners, které patří k vrcholům, trochu více vynalézavosti by neškodilo.

Co se žánru týče, je každopádně skvělé, že se Městská divadla pražská nebála na svá prkna zařadit komorní muzikál s písněmi podanými v originále. Kéž by takových produkcí u nás přibývalo.