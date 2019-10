Střihavka se vrací jako Ježíš. Muzikál pobuřoval v Jižní Africe i Rusku

Pro církev a věřící nadmíru kontroverzní dílo, pro fanoušky opěvovaný zážitek. Od prvního světového uvedení muzikálu Jesus Christ Superstar uplynulo 12. října už 48 let. Jeho česká obdoba, která se stala hitem především devadesátých let, bude 25 let po své premiéře exkluzivně k vidění v koncertním provedení v Brně 30. listopadu. V nejslavnější sestavě a hned dvakrát.