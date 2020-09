Po rolích klaďasů se těším na pořádného lotra, hlásí Střihavka před Trójou

Jméno Kamila Střihavky je s pojmem rocková opera spojeno automaticky díky jeho nejslavnější roli v kultovním prvním českém uvedení Jesus Christ Superstar. Ostřílený zpěvák je však už roky tváří jiného projektu, RockOpery Praha.

„Kroutím tam už desátou sezonu. Úplně mě totiž uchvátila energie, entuziasmus a nadšení, které tam z mladých lidí jde. A také skvělá hudba Milana Steigerwalda, tvrdá, rocková, heavymetalová a prokomponovaná!“ chválí si Střihavka spolupráci, kterou nyní korunuje nejnovější rocková opera Trója. Premiéru má zítra.

Co má čekat RockOpery Praha neznalý divák?

Spousta lidí má předsudky, že míří na nějaký muzikál. Rozdíl mezi muzikálem a operou si přitom asi nemusíme vysvětlovat. Zčásti jde o živý koncert, tedy nadupaná heavymetalová kapela, která je součástí celé show. Zčásti je to divadlo, protože se sice stylizujeme do příběhu, ale pořád zachováváme metalové prvky. Takže kostýmy nebývají úplně popisné. Zčásti jde o moderní cirkus, máme artisty, kteří předvádějí neuvěřitelné kousky. Je to prostě strašně moc disciplín, já je nebudu všechny vyjmenovávat. A navíc jako každá správná rocková show, i naše rockopery doprovází ohňová show. Když k nám jde člověk poprvé, neví, kam s očima. Čeká ho živý a živelný večer.

Trója je prý vaše stěžejní téma.

Vždycky chtěl jsem napsat velký muzikál Trója. Měl jsem dokonce hotovou hudbu i text, ale narazil jsem na vysokou cenu, kterou by museli producenti zaplatit. Muzikál se tedy nikdy neuskutečnil. Nicméně jsem svůj námět po několika letech přinesl právě do pražské RockOpery, kde se toho projektu chopili.

Takže to byl od počátku váš nápad?

Ano, je to můj námět. Jsem přesvědčen, že všichni hrdinové z Iliady jsou vlastně jakýmisi prvními globálními celebritami. Každý zedník z Ukrajiny ví, kdo byl Achilles. Většina populace ví, kdo byla Helena Trójská. Podle mne téma pro divadlo naprosto ideální.

Roli Agamemnona jste si vybral?

Ano. Každá inscenace látky si vždy vybere svoji linku. V té naší chceme ukázat, že touha po moci, po slávě a mnohdy i po krvi je v nás zakořeněna od počátku věků. Ta nenasytnost, když to řeknu rockově, tak nenažranost některých lidí nezná mezí. Náš Agamemnon je ztělesněním absolutního temna a zla, což bohužel vidíme dnes a denně. Zejména mezi politickou garniturou.

Hlavní postava tedy bude záporná.

Absolutně záporná. Proto jsem si ji také vybral. Po všech těch rolích klaďasů se těším na to, až si zahraji pořádného hajzlíka.

Dojde i na slavnou Agamemnonovu masku?

Jak už jsem říkal, naše stylizace je opravdu hodně jiná. Úplně nelpíme na detailech v kostýmech, ale spíše v hudbě. Opera je od toho, aby šířila emoce hlavně přes hudbu. Bude to stylizovaný metalový koncert.

A jaká tedy hudba bude? Nevím, co si pod uvedeným termínem „něco mezi hudbou pouště a metalem“ představit.

Hudbu nemůžete popsat slovy, musí se vnímat emočně. Musíte přijít a zažít si to, abyste pochopil, co tím autor myslel.

Bohyni Artemis ztvární Eva Urbanová. Jaké je spolupracovat s někým z klasické opery?

Urbanová s RockOperou pracovala v minulosti. Navíc my dva jsme se už na pódiu potkali. Je to skvělá ženská, která má mladé myšlení. Jsme rádi, že je toho součástí. A že se toho účastní s radostí. Rozhodnutí totiž vzešlo od ní.

Jak budou řešené náročné momenty, jako je dobývání Tróje či Trójský kůň?

Prozradit vám nemůžu vůbec nic. Nicméně nejsme žádná velká produkce, která by oplývala většími finančními prostředky. Obzvlášť v této neutěšené době. Vše ale bude ztvárněné tak, jak to na divadle ztvárněné být má. Stojím si za tím, že to bude ta nejlepší rocková opera, jakou jsme kdy uvedli.

A jaké máte další plány?

Už pět let mám divadelní společnost, kde uvádím činoherní představení Tolik hlav, kde jsem autorem, režisérem i producentem. Od 10. března, kdy nám vláda zakázala vystupovat, sedíme doma. A já se moc těším, že v listopadu ještě alespoň jednu reprízu stihneme. Naší domovskou scénou se na poslední roky stalo divadlo Metro na Národní třídě. Téma přitom právě koresponduje s oslavami, které budou při připomínce sametové revoluce asi vypadat dost bouřlivě.