We Will Rock You. Písně Queen musí v muzikálové sci-fi zaznít česky

We Will Rock You. Jeden z nejznámějších popěvků rockové historie se dostal do titulu muzikálu, který pospojoval hity kapely Queen. Premiéru měl v londýnském West Endu už v roce 2002, k nám se však dostane až v dubnu, kdy jej uvedou v pražské Tipsport areně a dále na zájezdech.

Režijně za ním bude stát ostřílený muzikálový tvůrce Petr Novotný, který má za sebou Bídníky, Fantoma opery, Jacka Rozparovače a produkčně i hity 90. let Jesus Christ Superstar a Evita. „Trochu trpím pocitem, že jsem v oboru muzikálu režíroval skoro vše. Ovšem pusťte si Queeny okolo osmé hodiny večer a vypnete je až tak o půlnoci,“ vysvětluje, proč se tak rozhodl.

„Muzikálová hudba musí být nadčasová. A tvorba kapely Queen má obrovskou výhodu v tom, že je vnitřně dramatická. Bavilo je to, byli groteskní, patetičtí, hráli i tvrdý rokenrol. Pokaždé z toho udělali show, když se podíváte na jejich klipy, je to vlastně přehlídka absurdního divadla,“ vysvětluje Novotný, proč se hity britské legendy hodí pro muzikál.

Oproti podobné inscenaci Freddie, kterou už třetí sezonu uvádí Divadlo Radka Brzobohatého, však We Will Rock You nevypráví o kapele jako takové. „Je to lehoučké science fiction, které už dnes může působit trochu legračně, doba se za těch sedmnáct let posunula,“ naznačuje Novotný k libretu Bena Eltona. Diváci se totiž v muzikálu přenesou do budoucnosti, kde jedna nadnárodní společnost získala takovou pozici na trhu, že si dovolila vytlačit živou hudbu. „Byla ji schopná dodávat vyrobenou v takovém množství a tak lacino, že se vedle toho živý muzikant neuživil,“ přibližuje Novotný pozadí děje.

„Ovšem já to dnes nevnímám jako obraz budoucnosti, ale jako zamyšlení ‚co by se stalo, kdyby‘. Když se dívám na Facebook a podobné aplikace, mám pocit, že se v tom už trochu ztrácíme. Ale to není kritika, jen patřím do generace, kterou to tak naplno nepotkalo a nahlíží zvenčí,“ zamýšlí se režisér.

Právě technologie a hlavně dnešní projekční možnosti představovaly pro Novotného další lákadlo, proč ho příprava oslovila. Tvůrci využijí tři obrovské projekční plochy, které budou korespondovat s akcí na jevišti. „Jako tým smekáme klobouk před tvůrci Laterny magiky, trochu se k jejím zakladatelům vracíme, ovšem s takovými prostředky, o kterých se jim ani nezdálo,“ zamýšlí se režisér.

Jako u Ježíše

Součástí inscenace je živá kapela pod vedením Honzy Křížka. Hity kapely Queen zaznějí v češtině. Vedle titulní písně se tak překladu z dílny Adama Nováka dočkají i hity jako Flash, We Are the Champions, Radio Gaga či I Want to Break Free. „Překladu se obecně bráním vší silou, ale kdykoli se dělá muzikál z hitů známé kapely, vždy se ty písně překládají do národního jazyka. Fungují totiž v konkrétním ději. Postava něco vypráví, vznikne situace a ta pokračuje zpěvem, čili vy musíte rozumět tomu, co zpívá,“ vysvětluje Novotný krok, který zřejmě vzbudí kontroverze.

„Je to povinné. Ovšem požádali jsme, abychom základní slavné verše, jak říkával Karel Svoboda ‚hlavu písně‘, mohli zpívat v angličtině,“ upozorňuje Novotný a dává příklad, že podobně se kdysi v jeho Ježíšovi nepřekládala ústřední „Jesus Christ Superstar“.

V hlavní roli muzikálu se bude střídat Peter Pecha s Janem Kopečným, po jejich boku se dále objeví Markéta Procházková, Michaela Nosková či třeba Bohouš Josef.