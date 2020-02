Šatna dirigenta. Ve Falešné notě chystáme pár schválností, slíbil Finger

Je tomu už dva roky, co se ve sklepním prostoru komorního pražského Divadla v Řeznické sešli Sigmund Freud a C. S. Lewis. Lékařskou legendu a britského spisovatele tu ve výtečné inscenaci Poslední sezení u doktora Freuda svedli dohromady režisér Radim Špaček a herci Pavel Rímský s Martinem Fingerem. Totožná trojice nyní nachystala novinku Falešná nota.

„Stejné je místo a složení inscenační party, ale hra sama se velmi, velmi liší,“ upozorňuje herec Martin Finger. Falešnou notu napsal francouzský autor Didier Caron. Zatímco Poslední sezení u doktora Freuda spočívalo na mistrně sestavených dialozích, Caronova hra nabídne více děje.

„Ve Freudovi šlo opravdu o intelektuální rozpravu, méně o příběh, Falešná nota má naopak příběh velmi silný. Obrovské tajemství, které se postupně vyjeví,“ naznačuje herec a dodává, že inscenace slibuje spoustu zvratů. „Až schválností, které diváka někam zavedou a posléze se ukáže, že je to trochu jinak,“ pokračuje.

O zápletce však Finger příliš prozradit nechce, aby diváky neochudil. Jen naznačuje úvodní obraz: „Slavnému dirigentovi se po koncertu symfonické hudby do šatny vetře jeho velký obdivovatel.“

Dirigentem bude Pavel Rímský, Finger si zahraje jeho fanouška. „Zazní několik skladeb vážné hudby, diváci uslyší Mozarta či Vivaldiho. Doslova třetí roli mají v představení housle,“ napovídá ještě herec. Pro představení se prý musely vyrábět speciální rekvizity.

Co by lidé neodpustili

„Text klade veliké nároky na to, aby byla souhra mezi námi dokonalá. Když jsme na jevišti dva, jde o velice intimní a specifický způsob práce,“ popisuje Finger zvláštnosti díla i komorního prostoru.

Divadlo v Řeznické ostatně patří mezi jeho oblíbené scény. „Odpovídá mému stylu herectví a tomu, co od něj očekávám. Tedy být co nejpravdivější. Na tak malém prostoru musím daná kritéria splňovat beze zbytku, přepjaté herectví se nehodí. Diváci by nám to neodpustili,“ vysvětluje.

Jestli se zde Finger, Rímský a Špaček potkají i do třetice, zatím neví. „Záleželo by to na Yvettě Srbové, která vybrala jak Freuda, tak Falešnou notu,“ dodává s ohledem na dramaturgyni a ředitelku scény. „Já jsem dále zaměstnán na spoustě jiných polí, hlavně v Činoherním klubu,“ dodává ještě populární divadelní i filmový herec Finger.