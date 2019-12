Krejčí a dva bratři. Liška, Langmajer a Hein najdou v Ungeltu stradivárky

„V mých očích je ve svých sedmaosmdesáti letech nejlepší český režisér. A navíc de facto kmenový režisér Ungeltu, pomohl nám vytvořit poetiku divadla,“ uvádí ke Smočkovu jménu ředitel a zakladatel scény Milan Hein, který si tak konečně splní sen zahrát si v jeho režii. Smoček si z deseti nabídnutých her vybral kus mladého newyorského dramatika, herce a písničkáře Dana McCormicka.



Jeho Housle vyprávějí příběh trojice mužů, Bobbyho, Terryho a Gia, kterým se náhodou do rukou dostanou stradivárky z roku 1710 v hodnotě čtyř milionů dolarů. Muži tak stojí před rozhodnutím, zda nástroj vrátit, či využít příležitosti a začít konečně žít.

„Jsme na sebe na scéně opravdu hodně závislí,“ říká k nečekané herecké trojici Hein. „Jiří Langmajer dokonce přiznal, že jak obvykle hraje Cyrany, Hamlety a další hlavní role, není na tak týmovou práci zvyklý. Ale i proto prý do toho šel,“ prozrazuje Hein a potvrzuje, že Liška i Langmajer jsou odlišní herci s odlišným přístupem. Sám zde ztvárňuje starého krejčího Gia, italského přistěhovalce do New Yorku, jenž má dva bratry Bobbyho a Terryho skoro za vlastní syny.



Ungelt vzhledem ke svým dispozicím a zmíněné poetice tradičně hledá hry pro dva až tři herce. „Většinou vztahové záležitosti s přesahem, to Ungeltu sluší. Čirých komedií máme minimum,“ uvažuje Hein. Ač prý nejde o záměr, novinky sem často míří v české premiéře. Aktuální Housle pak dokonce v evropské.

„Je to velký objev našeho dramaturga Pavla Ondrucha. McCormick v Americe teprve proráží a je z evropské premiéry nadšený. Prý má doma i vyvěšený plakát,“ přibližuje herec i ředitel.

Po čtvrtstoletí

Ungelt v příštím roce slaví pětadvacet let od založení. „Přímo k výročí chystáme hru americké autorky Marshy Normanové Dobrou noc, mami, kterou Ungelt zahajoval svou existenci. Tenkrát jsme neměli vlastní repertoár a převzali jsme ji z nabídky agentury. Hrála Jana Brejchová a Květa Fialová v režii Ladislava Smočka,“ vzpomíná Hein. Stejná hra se tedy na podzim 2020 na zdejší prkna vrátí v režii Víta Vencla, nyní s Taťjanou Medveckou a Tatianou Dykovou.

Scéna jinak na březen příštího roku chystá novinku Vejšlap z pera u nás oblíbeného britského dramatika Petera Quiltera, tentokrát půjde dokonce o premiéru světovou. V květnu zde poprvé uvedou inscenaci Dovolená paní Josefy s Jitkou Smutnou.