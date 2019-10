To mám ale kliku. Oltová hraje zakletou ženu, okolo které praskají žárovky

V roli Sáry, které se nic nedaří, se objeví Klára Sedláčková-Oltová. „Je přes dvacet let zakletá, mohlo by se zdát až prokletá. Řeší, co a jak dál a jestli vůbec dál,“ popisuje herečka svou roli v příběhu o odvaze a překonávání strachu.



Sářin život totiž ovlivnily rodinné tragédie. „Je to až magické. Na dvacet dva let se život v její rodině zastavil, žije jen se svým tatínkem a potýká se s nevysloveným napětím,“ uvádí Oltová do děje. „V bytě se dějí podivné věci, praskají žárovky. Což však zřejmě má příčinu právě v tom nevyřešeném napětí,“ přemýšlí herečka, jejíž domovskou scénou je Divadlo v Dlouhé a která se v Ungeltu představí poprvé.

„Každý prostor potřebuje nějaké jiné výrazové prostředky. Ze zdejší atmosféry jsem nadšená a stejně tak z hereckých partnerů a režiséra Janusze Klimszy,“ pochvaluje si novou zkušenost. Právě Klimsza si prý její účast v inscenaci vymínil. „Je to skvělý režisér, potřebovala bych s ním pracovat častěji, než jednou za patnáct let,“ směje se Oltová.

Na pódiu malé pražské scény se v novince vedle dalších objeví i František Němec. „Herecká legenda, ale absolutně vám to nedá pocítit. Pracuje jako rovnocenný kolega, který sám potřebuje partnery proti sobě,“ popisuje spolupráci s hereckým doyenem.