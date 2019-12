RECENZE: Langmajerovi s Liškou nalezené Housle skvěle ladí

13:59 , aktualizováno 13:59

New York přelomu tisíciletí, do staromódní krejčovské dílny vstupuje floutek v bundě, ještě ani neusedne do židle zastlané kusy oblečení a už si otvírá plechovku piva. Tak začíná prosincová novinka pražského Divadla Ungelt nazvaná Housle.