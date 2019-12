Osel zafuněl a přinesl do divadla Komedie náladu svátečního času

Pod příběhem žáků obecné školy ve Vodičkově ulici trénujících na vánoční besídku, je jako autor uveden pseudonym Šimon Olivětín. V hlavní roli se jako nová pokroková kantorka Vesna Májová představila herečka Barbora Kubátová.



Jste známá především z Divadla pod Palmovkou, jak jste se dostala k této inscenaci?

Pět let jsem působila v angažmá Naivního divadla. S režisérkou inscenace jsme byly kolegyně a dodnes jsme dobré kamarádky. Vypadla jim herečka a já se zdála jako slušná náhrada.

Režisérkou je Michaela Homolová z Naivního divadla, odrazila se v novince její loutkářská zkušenost?

Loutek tam moc není, objevují se pouze, když s žáky zkoušíme vánoční příběh právě pomocí marionet. Ale Michaela je skvělá režisérka a využila to v herecké stylizaci.

Můžete přiblížit vaši postavu?

Hraji mladou učitelku, která se snaží prosadit. Je emancipovaná, plná naděje a optimismu.

Skutečným autorem hry je René Levínský, jehož kusy často mívají hodně bizarní děj plný odkazů. Platí to i zde?

Tak přece jen je to vánoční představení, děj je jasný a myslím, že pochopitelný úplně pro všechny. Nechybí ale humor, Reného bizarnosti a nepředvídatelné dějové zvraty.

Prozradíte, proč se kus jmenuje zrovna A osel na něj funěl?

Stejně tak by se to mohlo jmenovat docela jinak. Osla se to příliš nedotýká, ale jeho postava se ve hře taky objeví. Vánoční inscenace propojuje křesťanství a židovství.

Představení je uváděno jako vánoční, nese tedy nějaké poselství?

Pro mě je nejkrásnější přesah, který se v příběhu odkrývá v propojení křesťanů a židů. Aplikovat se to dá i na dnešní potíže. Samozřejmě tam najdete také lásku, přátelství, odvahu!

Pro jak staré diváky je vaše novinka určena? A čím osloví dospělé?

Inscenace je určena pro děti od osmi let. Horní hranice je neomezená. Dospělé i děti podle mého zaujme humorem, dojetím a hlavně ponořením se do vánočního času.