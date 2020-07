Na The Last of Us 2 pracovalo více než dva tisíce lidí

U hráčů sice The Last of Us 2 nezaznamenalo tak jednoznačný úspěch jako u recenzentů (viz náš článek), ani ti největší „hateři“ však nekritizují technické provedení hry, které i na dosluhující PS4 vypadá více next gen než mnohé avizované next gen tituly.

Hra je opravdu dlouhá a neskonale detailní, podívejte se třeba na to, jak detailní má animace přebíjení, kterých jste si dost možná v průběhu hraní ani nevšimli.

The Last Of Us Part II: Reloads from The Tangle on Vimeo.

Tato výjimečná podívaná nevznikla jen tak, byla vykoupena dlouhý mi roky práce obrovské spousty lidí.

I díky obřímu rozpočtu mohli udělat autoři The Last of Us 2 přístupné i hendikepovaným hráčům.

Podle stránky Moby Games, která slouží jako jedna z vůbec nejpřehlednějších herních databází, se na jejím vzniku podílelo celkem 2 169 vývojářů, dalším pak vývojáři věnovali speciální poděkování. I přesto vývojáři nestíhali a dlouhé měsíce vývoje probíhaly v režimu permanentních přesčasů, tzv. crunche (viz náš článek).

Samozřejmě, že ne každý člověk uvedený v seznamu na hře pracoval po celých šest let vývoje, některé části byly outsourcovány dalším společnostem, to však nic nemění na tom, že vývoj AAA her je dnes opravdu složitý. Že se kvůli tomu nejspíše brzy zvedne cena her, je takřka jistotou.