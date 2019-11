Death Stranding vede v počtu nominací na herní Oscary, v závěsu je Control

Nominace na Game Awards 2019: Kompletní přehled včetně kategorií streamerů a profesionálních hráčů naleznete zde Hra roku Control (Remedy/505 Games) Death Stranding (Kojima Productions/SIE) Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo) Resident Evil 2 (Capcom/Capcom) Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision) The Outer Worlds (Obsidian/Private Division) Nejlepší herní režie Control (Remedy/505 Games) Death Stranding (Kojima Productions/SIE) Resident Evil 2 (Capcom/Capcom) Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision) Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna) Nejlepší scénář A Plague Tale: Innocence (Asobo/Focus Home) Control (Remedy/505) Death Stranding (Kojima Productions/SIE) Disco Elysium (ZA/UM) The Outer Worlds (Obsidian/Private Division) Nejlepší umělecké zpracování Control (Remedy/505) Death Stranding (Kojima Productions/SIE) Gris (Nomada Studio/Devolver) Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna) Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision) The Legend of Zelda: Link's Awakening (Grezzo/Nintendo) Nejlepší hudba Cadence of Hyrule (Brace Yourself Games/Nintendo) Death Stranding (Kojima Productions/SIE) Devil May Cry 5 (Capcom) Kingdom Hearts III (Square Enix) Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna) Nejlepší zvuk Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision) Control (Remedy/505) Death Stranding (Kojima Productions/SIE) Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios) Resident Evil 2 (Capcom) Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision) Nejlepší herecký výkon Ashly Burchová jako Parvati Holcombová, The Outer Worlds Courtney Hopeasová jako Jesse Fadenová, Control Laura Baileyová jako Kait Diazová, Gears 5 Mads Mikkelsen jako Cliff, Death Stranding Matthew Porretta jako Dr. Casper Darling, Control Norman Reedus jako Sam Porter Bridges, Death Stranding Nejpůsobivější hra (Games for Impact) Concrete Genie (Pixelopus/SIE) Gris (Nomada Studio/Devolver) Kind Words (Popcannibal) Life Is Strange 2 (Dontnod/Square Enix) Sea of Solitude (Jo-Mei Games/EA) Nejlepší hra jako služba Apex Legends (Respawn) Destiny 2 (Bungie) Final Fantasy XIV (Square Enix) Fortnite (Epic Games) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft) Nejlepší nezávislá hra Baba Is You (Hempuli) Disco Elysium (ZA/UM) Katana ZERO (Askiisoft/Devoler) Outer Wilds (Mobius Digital/Annapurna) Untitled Goose Game (House House/Panic) Nejlepší hra pro chytrá zařízení Call of Duty: Mobile (TiMi Studios/Activision) GRINDSTONE (Capybara Games) Sayonara Wild Hearts (Simogo/Annapurna) Sky: Children of Light (Thatgamecompany) What the Golf? (Tribland) Nejlepší podpora komunity Apex Legends (Respawn/EA) Destiny 2 (Bungie) Final Fantasy XIV (Square Enix) Fortnite (Epic Games) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft) Nejlepší hra pro virtuální realitu Asgard's Wrath (Sanzaru Games/Oculus Studios) Blood & Truth (SIE London Studio/SIE) Beat Saber (Beat Games) No Man's Sky (Hello Games) Trover Saves the Universe (Squanch Games) Nejlepší akční hra Apex Legends (Respawn/EA) Astral Chain (Platinum Games/Nintendo) Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision) Devil May Cry 5 (Capcom/Capcom) Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios) Metro Exodus (4A Games/Deep Silver) Nejlepší akční adventura (Action/Adventure) Borderlands 3 (Gearbox/2K) Control (Remedy/505 Games) Death Stranding (Kojima Productions/SIE) Resident Evil 2 (Capcom) The Legend of Zelda: Link's Awakening (Grezzo/Nintendo) Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision) Nejlepší RPG Disco Elysium (ZA/UM) Final Fantasy XIV (Square Enix) Kingdom Hearts III (Square Enix) Monster Hunter World: Iceborne (Capcom) The Outer Worlds (Obsidian/Private Division) Nejlepší bojovka Dead or Alive 6 (Team Ninja/Koei Tecmo) Jump Force (Spike Chunsoft/Bandai Namco) Mortal Kombat 11 (NetherRealm/WBIE) Samurai Showdown (SNK/Athlon) Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo) Nejlepší rodinná hra Luigi's Mansion 3 (Next Level Games/Nintendo) Ring Fit Adventure (Nintendo EPD/Nintendo) Super Mario Maker 2 (Nintendo EPD/Nintendo) Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco/Sora/Nintendo) Yoshi's Crafted World (Good-Feel/Nintendo) Nejlepší strategie Age of Wonders: Planetfall (Triumph Studios/Paradox) Anno 1800 (Blue Byte/Ubisoft) Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Koei Tecmo/Nintendo) Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly/Sega) Tropico 6 (Limbic Entertainment/Kalypso Media) Wargroove (Chucklefish) Nejlepší sportovní hra Crash Team Racing Nitro-Fueled (Beenox/Activision) DiRT Rally 2.0 (Codemasters) eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (PES Productions/Konami) F1 2019 (Codemasters) FIFA 20 (EA Sports) Nejlepší multiplayer Apex Legends (Respawn/EA) Borderlands 3 (Gearbox/2K) Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision) Tetris 99 (Arika/Nintendo) Tom Clancy's The Division 2 (Massive Entertainment/Ubisoft) Debut nezávislé hry (kategorie sponzorovaná firmou Subway) Disco Elysium (ZA/UM) Gris (Nomada Studio) My Friend Pedro (DeadToast Entertainment) Outer Wilds (Mobius Digital) Slay the Spire (Mega Crit) Untitled Goose Game (House House)