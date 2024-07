Vytáhnou nové procesory Windows hřebík z rakve? Změřili jsme jim výkon

Příchod notebooků Copilot+ PC s procesory architekturou ARM je největší údálostí v segmentu Windows PC za několik let. Jednak proto, že notebooky dostanou praktické a zajímavé funkce poháněné lokálně odbavovanou umělou inteligencí, a jednak kvůli příslibu dramaticky vyššího výkonu a vyšší efektivity zmíněných procesorů. S nástupem procesorů Apple Silicon totiž začala platforma Windows PC (na tradičních procesorech x86/x64) výkonově zásadně zaostávat a nové čipy od Qualcommu by nyní měly ukázat, zda se to v dohledné době změní, nebo ne.

Postupně si ukážeme a vyzkoušíme, zda a jak dobře fungují novinky, které Microsoft v posledních měsících v souvislosti s Copilot+ PC představil a o kterých jste na Technetu již nejspíše četli – nebo si o nich přečtete v rámci souvisejících článků. Tentokrát začneme zlehka a podíváme se, jak si nové procesory Snapdragon X vedou z hlediska výkonu v porovnání s konkurencí.

Novinky máme hned ve dvou verzích, procesor Snapdragon X Elite v notebooku Asus Vivobook S15 a čip Snapdragon X Plus v tabletu Microsoft Surface Pro Copilot+ PC.

Nenápadné logo Copilot+ PC bude vidět stále častěji

Do srovnání jsme zařadili novinku z dílny Apple Silicon, tedy model M4 v tabletu iPad Pro, nejvýkonnější verzi předchozí generace, tedy čip M3 Max v notebooku Apple MacBook Pro, a základní verzi M3 v Apple MacBook Air. A k tomu čip Intel Core Ultra 5 135U v nedávné novince Microsoft Surface Pro 10. Ve všech případech se jedná o lehké a snadno přenosné počítače, ať ve formě notebooku, nebo tabletu. Podrobnější konfigurace a ceny najdete v galerii.

Začněme výpočetním výkonem procesoru.

Geekbench 6 CPU multi core single core Qualcomm Snapdragon X Elite (Vivobook S15) 14 507 2 471 Qualcomm Snapdragon X Plus (Surface Pro Copilot+) 12 401 2 382 Apple M4 (iPad Pro) 14 649 3 653 Apple M3 Max (MacBook Pro) 21 064 3 112 Apple M3 (MacBook Air) 12 015 3 006 Intel Core Ultra 5 135U (Surface Pro 10) 9 670 2 192

Je zřejmé, že nové čipy od Qualcommu výkonově zřetelně překonávají čip Intelu, ačkoli jsou oba modely s „revolučními čipy“ levnější než model s tradičním procesorem. Rozdíl mezi modely Surface je 28 procent při využití všech jader a 8 procent při využití jednoho jádra. Srovnání s Vivobookem rozdíl ještě prohloubí na 50, respektive 13 procent.

Srovnání s čipy od Applu ukázalo, že ve vícejádrovém režimu Snapdragon X Elite odpovídá čipu M4 a Snapdragon X Plus pak čipu M3. Při využití jednoho jádra pak oba Qualcommy za Apple Silicon zaostávaly, X Elite za M4 o 48 procent a X Plus za M3 o 26 procent.

Microsoft Surface Pro Copilot+ (nalevo) od Microsoft Surface Pro 10 na první pohled nepoznáte, přitom jsou to technicky diametrálně odlišné stroje.

A co grafické části? Zde situaci trochu komplikuje různá podpora vykreslovacích mechanismů, přičemž jejich výsledky nejsou vzájemně porovnatelné.

Geekbench 6 GPU OpenCL Vulkan Snapdragon X Elite (Vivobook S15) 20 746 24 162 Snapdragon X Plus (Surface Pro Copilot+) 19 034 23 187 Apple M4 (iPad Pro) nepodporuje nepodporuje Apple M3 Max (MacBook Pro) 93 813 nepodporuje Apple M3 (MacBook Air) 30 508 nepodporuje Intel Core Ultra 5 135U (Surface Pro 10) 16 679 18 488

Porovnání čipů od Qualcommu s čipem od Intelu je jednoznačné – Snapdragony X jsou oproti Core Ultra 5 zřetelně výkonnější. U OpenCL v případě X Elite o 24 procent, v případě X Plus o 14 procent. U Vulkanu je to dokonce o 31, respektive 25 procent.

A co renderování 3D grafiky v Cinebench?

Cinebench 24 multi core single core GPU Snapdragon X Elite (Asus Vivobook S15) 964 108 nesplňuje konfiguraci Snapdragon X Plus (Surface Pro Copilot+) 648 108 nesplňuje konfiguraci Apple M4 (iPad Pro) nepodporuje nepodporuje nepodporuje Apple M3 Max (MacBook Pro) 1 526 141 13 104 Apple M3 (MacBook Air) 556 141 3 268 Intel Core Ultra 5 135U (Surface Pro 10) 567 97 nesplňuje konfiguraci

Při využití jednoho jádra jsou na tom oba Snapdragony X nepřekvapivě stejně, a zároveň o 11 procent lépe než čip od Intelu. V „multi core“ režimu je vše jinak, X Plus má na Intel 14 procent náskok, X Elite pak brutálních 70 procent.

Oba čipy Qualcommu pak v testech s využitím více jader porazily čipy M3, ale M3 Max jim výrazně utekl. V testu výkonu jednoho jádra mají naopak zásadně navrch čipy Apple.

Jak tomu bude u herní grafiky, mohou naznačit výsledky testů z balíku 3D Mark.

3D Mark Wild Life Extreme Solar Bay Snapdragon X Elite (Vivobook S15) 6 471 10 350 Snapdragon X Plus (Surface Pro Copilot+) 5 935 9 789 Intel Core Ultra 5 135U (Surface Pro 10) 2 771 6 136

Tady je dominance ARMových čipů jednoznačná. Snapdragon X Elite dosáhl oproti Core Ultra 5 výkonového nárůstu 133 procent ve Wild Life Extreme a 68 procent u Solar Bay. U X Plus je to 114 procent a ve Wild Life Extreme a 59 procent u Solar Bay. Počítače s čipy Apple Silicon jsme do tohoto porovnání přidat nemohli, protože nativně nespustí 3D Mark.

Spoustu testů, které běžně na počítačích s čipy od Intelu a AMD spouštíme, se nám zprovoznit nepodařilo, navzdory tomu, že Windows díky emulátoru Prism umí spouštět aplikace napsané pro x86/x64 procesory – kupříkladu PC Mark se nainstaluje a spustí, u většiny testů je však uvedeno, že nejsou optimalizované pro procesory ARM a nelze je spustit. Diagnostické HW Info se mám podařilo nainstalovat, ale ne spustit... a tak podobně. Přechod na platformu ARM možná stále nebude tak „bezešvý“, jak se z prezentací mohlo zdát. Uvidíme při dalším zkoumání a po dalších updatech.

Zatím se ukázalo, že výkonově jsou nové Snapdragon X čipy výrazně nad Core Ultra 5 a zároveň že se ve výpočetním výkonu prakticky rovnají čipům od Apple Silicon. Na grafickém výkonu ale ještě musí pro dohnání soka z Cupertina trochu zabrat.

Jak se novým čipům daří v reálných aplikacích, jak jejich neurální jednotky pracují s AI a co reálně Copilot+ PC přináší si vyzkoušíme v některém z příštích textů.