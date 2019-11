Death Stranding exkluzivity neuznává, vyjde na Steamu i Epicu

Platformové exkluzivity nejsou ničím, co by bylo u herní veřejnosti zrovna dvakrát oblíbené, nicméně taková je holt dnes ekonomická situace. Jen málokdo má tak silnou pozici, že se tímto aspektem nemusí zabývat a svoji hru dokáže protlačit, kam se mu zachce. Jedním z těch, kdo to dokáže, je však naštěstí Hideo Kojima, jehož novinka Death Stranding vyšla v pátek na konzoli PS4 (viz naše recenze). Už dříve však bylo oznámeno, že se v polovině příštího roku dočkáme i PC portu.

Vzhledem k tomu, že se o vydání postará společnost 505 Games (naposledy Control), se však mnoho lidí obávalo, že by mohlo jít o časovou exkluzivitu obchodu Epic Store, tak jak je v poslední době u AAA her zvykem. Spekulace se však naštěstí nepotvrdily a hra vyjde kromě Epicu zároveň i na Steamu. Dokonce si ji už v obou obchodech můžete i předobjednat. Jediný, kdo tak nejspíše ostrouhá, budou majitelé Xboxů.