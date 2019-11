Kvalita her zdarma od Epicu má klesající tendenci

Je jasné, že ne každý týden může být posvícení, ale od začátku roku nás už Epic dokázal pěkně namlsat. Subnautica, Arkham Trilogy, Metro 2033 Redux, This War of Mine nebo třeba Mutant Year Zero jsou hry nejvyšší kvality, kvůli kterým stálo za to překousnout jejich dosud trochu spartánského herního klienta. Náš potlesk si Epic zasloužil i za zajímavé indie věci, ke kterým by si jinak spousta lidí nenašla cestu, namátkou třeba Celeste, Last Day of June, Rime, Transistor.

Ne každá indie hra je tak výjimečná jako Celeste. Přímočarých akčních plošinovek už máme jinak víc než dost.

Jenže to vypadá, že proud štědrých darů pomalu vysychá. Poslední zajímavou hrou, která nám stála za vydání samostatného článku, byla strategie Surviving Mars, a to už je více než měsíc. Od té doby je to slabé. Ne tedy, že by Epic rozdával vyložené braky, ale hry jsou takové nijaké. Přiznám se, že o Minit, Nuclear Throne nebo The Messenger (který je ke stažení po celý příští týden) jsem slyšel poprvé, až když se objevily v nabídce.

Jediné opravdu známé jméno z poslední doby je Ruiner, co že je klasická mindless střílečka. Stylová, odladěná a zábavná, přesto jen obyčejná střílečka, kterých už máme plnou knihovnu.

Říká se, že darovanému koni se na zuby nekouká, a je samozřejmě poněkud nemístné si začít stěžovat poté, co jsme v rámci této pravidelné akce dostali již desítky skvělých her. Na druhou stranu má Epic pořád co dohánět, žádné významné vylepšení v jeho klientovi se nedějí, slevy nejsou, a pokud se chce hráčům zavděčit, musí se trochu zlepšit alespoň v této oblasti. Ani Bad North příští týden to příliš nevytrhne.