Chlapík a Tomášek mimo sestavu, Zbořil svlékl dres náhradníků, Vejmelka trénoval

Riga (Od našeho zpravodaje) - Na led vstupoval v červeném dresu náhradníků, ovšem brzy se Jakub Zbořil převlékl do bílého a v něm už vydržel. Hokejová reprezentace tak zřejmě řeší otázku, zda v úterý proti Kanadě nasadí do hry sedm, nebo osm obránců. Na tribunu nejspíš usednou útočníci Filip Chlapík a David Tomášek, kteří jako jediní strávili v červeném celý trénink. Co brankoviště?