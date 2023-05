Už i třetí Zohorna poznává MS: Vůbec jsem nespal. Brácha nešťourá, ví proč

Máte za sebou dlouhý den.

Uff, hodně. Včera v 17 hodin jsem odletěl z Toronta, dneska po obědě jsem dorazil. A já v letadle bohužel nemůžu spát a prášky jsem si brát nechtěl. Zkoušel jsem zaspat, ale nešlo to.

Kvůli výšce, nebo kvůli čemu?

Ne, naštěstí létám lepší třídou. I tak to teda je jakž takž (úsměv). Mně prostě nic nepomáhá. Knížky, filmy, prostě nic. Dáchnul jsem si hodinku před tím, než jsem jel na zimák. To mi trochu pomohlo.

Ovšem jste rád, že jste hned hrál, ne?

Určitě. Pomůže mi to i na jet lag. Snad teď budu dost unavený a snadněji usnu. Potřeboval bych prospat celou noc, ale zítra to bude perný. Musím se nachystat na úterý.

Jak probíhala domluva s generálním manažerem Martinem Havlátem?

Bylo to úplně ric pic bum. Poslední zápas play off jsme hráli ve středu a už dvě hodiny po něm mi volali a ptali se, jestli bych přijel. Hned jsem odpověděl, že určitě. A v pátek mi to potvrdili. Reprezentace se naštěstí zasadila, že jsem mohl na zdravotní prohlídku dřív než ostatní kluci. Bylo to rychlé.

Je hokej na mistrovství světa velká změna?

Rychlostně podobné jako v Americe, jen na širším hřišti máte víc času na puk, což mi vyhovovalo. Jinak jsem žádný rozdíl neviděl. Švýcaři hrajou kanadsko-americký styl. Bruslí, napadají, snaží se zavírat mantinely. Občas nás zavřeli v pásmu a nebylo to příjemné.

Jaký máte dojem ze souhry s Voženílkem a Lencem?

Myslím, že jsme si hodně sedli, měli jsme šance a strávili jsme hodně času u nich v pásmu. Já mám ze sebe pocit, že ani dobrý, ani špatný.

Bráchové vám už psali?

Tomáš dokonce rychle sehnal letenku a přiletěl na otočku se strejdou. Chtěli vidět můj první zápas, což bylo super. Na hotelu si pak přečtu všechny zprávy.

Je brácha k vašim výkonům kritický?

Moc nešťourá (úsměv). Ví, že bych mu taky něco řekl.

Český hokejový útočník Radim Zohorna během rozbruslení před zápasem se Švýcarskem.

Když to odlehčíme, aby ho kvůli zdravotnímu stavu v kabině nakonec taky nepovolali.

To by nebylo špatný, ale po dvou měsících od zápasu nevím, jestli by to dal (smích).

Co jste vůbec před zápasem stihl s trenéry a spoluhráči probrat?

Pár videí. A klukům jsem řekl, ať mi pomáhají. Kdybych někde bloudil, ať mi řeknou.

A co klubová sezona? Stěhoval jste se, hrál ve čtyřech týmech...

To je na knihu. Musíme si sednout na kafe, ani nevím, kde teď začít. Bylo toho strašně moc. Potkal jsem se s asi třemi stovkami lidí, zapomínám lidi, jak se jmenují... Letos fakt náročné. Když tak po turnaji si můžeme popovídat víc. A třeba se to zlepší tím, že vyhrajeme medaili, protože takhle jsem si sezonu zatím nepředstavoval.