Zbořil po prohře: Švýcaři byli o úroveň jinde. Moc jsme před nimi couvali

Střet s rozjetými Švýcary posloužil jako výborná průprava na vyřazovací boje šampionátu. „Byl to nejtěžší zápas na turnaji. Mají výborný tým a hodně rychlosti. Mají i dobré dovednosti v útoku, hezky si to ťukali,“ líčil Zbořil.

Bylo Švýcarsko o úroveň jinde než dosavadní soupeři v Rize?

Určitě. Po hokejové stránce to platí. Nijak nám to neotevírali, hráli hodně pospolu. Vážně dobrý hokej od nich. Všechny zápasy, co tady hráli, předváděli skvělé výkony. Klobouk dolů.

Jak hrát proti takovému Hischierovi, jehož dobře znáte z NHL?

Musíte být chytrý a dát mu trochu prostoru kolem mantinelu, kde si může hrát s pukem. Jen je nutné si pohlídat střed hřiště. Ať se vyblbne po rozích, jen se mu nesmí dávat žádný prostor, aby šel do středu.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Místo hvězdy New Jersey se prosazovali jiní. Co zlepšit, abyste proti silným protivníkům byli konkurenceschopnější?

Musíme hrát víc pospolu a nenechávat prostor, jako to dokázali oni. Podle mě jsme zbytečně moc couvali dozadu. Jezdili na nás, puk měli pod kontrolou. My jako obránci jsme pak byli už moc hluboko ve vlastním pásmu.

Rozhodla zápas prostřední dvacetiminutovka?

Jo, párkrát nás tam zavřeli do třetiny. Vystřídali si u toho, posílali tam čerstvé síly. Dali nám dva fíky a už jsme se nedokázali dostat zpátky do zápasu.

A když jste se nadechli ke srovnání, přišel čtvrtý gól.

Po druhé třetině jsme si říkali, že je potřeba dát jeden kontaktní gól, po kterém by se mohli bát o výsledek. Myslím, že pak ale u mantinelu nastal nešťastný odskok, přečíslili nás a dali pěkný gól.