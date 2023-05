Silní Švýcaři? Šance jsme měli, ale prospali jsme druhou třetinu, řekl Červenka

Romane, co rozhodlo?

Druhá třetina. Byli jsme v ní málo agresivní, nechávali jsme Švýcarům moc prostoru v našem obranném pásmu a oni si v něm dělali, co chtěli. Nešli jsme do prvního souboje, jenom jsme stínovali. Prostě jsme ji prospali, což je strašná škoda. Jinak si totiž myslím, že to od nás nebylo špatné a hráli jsme vyrovnaně. Na to, jak skvělý tu mají Švýcaři tým, jsme měli dost šancí. Tyhle zápasy jsou přitom o trpělivosti a moc šancí nedostaneš. A my měli vyložené.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Štve prohra o to víc, že k prvním dvěma gólům jste soupeři dopomohli zbytečnými fauly?

Musíme se z toho poučit. Je třeba si vzít to dobré, ale i špatné a to neopakovat. Nikdo nechce faulovat schválně, ale v téhle fázi turnaje a proti tak kvalitnímu týmu nás to může stát zápas. Což se teď vesměs stalo.

Berete navzdory porážce jako pozitivum, že jste Švýcarům dokázali vzdorovat až do konce?

My jsme věřili a věděli, že toho jsme schopní. Mají dobrý tým, nebudu říkat, že ne. Ale hrát se dá s každým, jenže musíš podat precizní šedesátiminutový výkon. Nemůžeš hrát jen 40 minut. Je škoda, že hned tři minuty po Kubaldově gólu na 2:3, kterým jsme se vrátili do zápasu, jsme dostali čtvrtý.

Česká střídačka po vedoucím gólu v zápase proti Švýcarsku

Bylo taktickým záměrem, že vás kouč Jalonen posílal na přesilovky s Kubalíkem?

Udělali jsme v přesilovce maličké změny, chtěli jsme to hrát trošku jinak. Teď máme víc flexibility, i když je někdy potřeba improvizovat. Víme, že přesilovek nebude moc, teď jsme měli dvě a jeden gól z nich je dobrý. Lepší než nic, jenže Švýcaři vlastně využili obě, protože jejich druhý gól padl jen vteřinu po jejím skončení.

Překvapil vás Radim Zohorna, jak hned zvedl hru čtvrté formace?

Celá lajna hrála výborně, byla naší nejlepší. Udrželi se na puku, vyhrávali souboje, což nám ostatním trochu chybělo.

Sice o tom rozhodne hodně proměnných, ale jak příjemné by bylo hrát čtvrtfinále v Rize a nestěhovat se pro něj do Tampere?

Bylo by to samozřejmě plus, ale to fakt nejde ovlivnit, záleží i na umístění Finů. Koukám na výsledky druhé skupiny, i v ní je to ale hodně zamotané a nejde odhadnout, jak to dopadne. Vybírat si, jestli chceš jít na Švédy, Finy, nebo USA, nejde. Zas tak velký rozdíl to nebude.