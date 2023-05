Hádka mezi Slováky? Hrivík peskoval Hudáčka: Na dresu je důležitý znak, ne jméno

Útočníkovi Třince se závěr zápasu příliš nepovedl. Tři a půl minuty před koncem nešetrně srazil na mantinel Nika Simšiče a nebýt následného nesportovního chování Panceho, poslal by svůj tým do oslabení.

Navíc po odchodu z trestné lavice nezamířil na střídačku, aby ve zbývajících devadesáti sekundách pustil na led defenzivněji laděného hráče. Možnost měl, Slovinci drželi puk za vlastní brankou a sami čekali na dostřídání.

V poslední minutě pak zkoušel dvakrát trefit odkrytou klec soupeře přes celé kluziště. Jednou poslal puk na zakázané uvolnění a dopřál Slovincům čas na poradu, podruhé trefil couvajícího Gregorce. K jeho štěstí už kotouč zůstal na poslední vteřinky ve středním pásmu.

V první situaci však kolem sebe neměl mnoho prostoru, musel se rychle zorientovat a zakázané uvolnění se dá ospravedlnit. Druhé vyhození přišlo zhruba pět vteřin před závěrečnou sirénou.

Po ní si před střídačkou svěřenců Craiga Ramseyho vyslechl ostrá slova od kapitána Hrivíka i další opory Petera Cehlárika.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

O co přesně šlo, televizní kamery nezaznamenaly. Mohlo jít o dva nepovedené pokusy skórovat do prázdné branky nebo o setrvání na ledě po vypršení trestu.

Hudáček totiž nepatří mezi využívané hráče na oslabení nebo bránění těsného výsledku jak v reprezentaci, tak u Ocelářů. Za ně v početních nevýhodách strávil v uplynulé sezoně dohromady pouhé dvě minuty.

„Co se stalo, necháme mezi námi. Potřebujeme si něco říct, ale všechno zůstane v kabině,“ zůstával po zápase Hrivík poněkud neurčitý. Pak se ale trochu rozpovídal.

Slovenského kapitána Marka Hrivíka (27) u mantinelu napadá slovinský obránce Blaž Gregorc (15)

„Jsme dobrá parta, ale v zápase to musíme ukázat. Hlavně v situacích, kdy jde o hodně. Hráli jsme existenční zápas, potřebovali jsme získat tři body, předvést dominantní výkon. Musíme myslet na to, co máme na dresu vepředu, a ne vzadu,“ řekl novinářům.

K počínání Hudčka se vrátili také experti ve vysílání slovenské RTVS.

„Viděli jsme, že v kabině to během zápasu nebylo ideální. Hráči se mezi sebou často hádali, tak to bylo i po zápase. Kapitán Hrivík něco vyčítal Hudáčkovi, dokonce se k němu i vrátil. S Cehlárikem mu dali jasně najevo, že s něčím nebyli spokojení,“ prohlásil Boris Valábik.

Doplnil ho také Marián Gáborík: „Hodně chtěl dát gól. Minutu před koncem se snažil přes všechny čáry skórovat, ale to se jednoduše nemůže stávat. Znova chtěl vystřelit na bránu přes celé hřiště pět vteřin před koncem, naštěstí to hráč zblokoval, jinak by z toho bylo další zakázané uvolnění a návrat do obraného pásma. Toto je velké „ne“.“

Hudáček mezi novináře nepřišel, rozhovory už dlouhodobě slovenským novinářům neposkytuje Richard Pánik. Nezměnilo se to ani po zápase, ve kterém vstřelil jediný gól.

Slovenský útočník Richard Pánik (28) slaví se střídačkou vstřelený gól.

Novináři se na vypjatou situaci mezi hráči ptali také trenéra Ramseyho, ten povyk uklidňoval.

„Neviděl jsem to, ale takové věci se stávají. Někdy se zkrátka lídři týmu snaží převzít zodpovědnost a toto byl ten případ. Nijak mě to nerozrušuje, za mých časů jsme se na tréninku někdy i poprali. Je to normální součást budování týmu,“ řekl kanadský kouč.

Slováci se museli o výsledek strachovat do posledních vteřin. Deset sekund před koncem už dokonce Žiga Jeglič zvedal ruce nad hlavu, Stanislav Škorvánek ale stačil do nahození z rohu vložit beton a puk skončil za brankou.

Slovenský brankář vychytal týmu první čisté konto na mistrovství, potřeboval k němu 33 zákroků. Dál tak drží Slovensko ve hře o čtvrtfinále.

Musí však porazit za tři body Norsko (úterý 11.20) a spoléhat na Švýcary, že i přes jistotu prvního místa ve skupině nevypustí závěrečný duel s Lotyšskem. Jakýkoliv bodový zisk domácího týmu totiž pošle Slovensko předčasně domů.