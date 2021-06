VIDEO: Je čas uvařit polévku minestrone. Sezonní zelenina tomu přeje

„Já si ji připravuji takto a vždy využívám suroviny, které jsou zrovna v sezoně k dispozici. Osobně mám raději polévky hustější, kde převládá poměr zeleniny, která je uvařená akorát na skus. A tak jsem ve videu tuto polévku také připravil, ale pokud preferujete víc tekutou, tak stačí přidat víc vody. Nebo použít menší množství uvedených surovin. Možná maličko ztratí na síle chutí, ale bude taková, jak ji máte nejraději,“ komentuje Pavel Berky svůj postup.

Každopádně je to polévka, o které lze bez nadsázky říct, že je to typ „co dům dá“. Měla jediný účel: nakrmit rodinu a bez polotovarů využít vše, co příroda zrovna nabízí.

„Může se zdát, že je hodně náročná na suroviny, je tu toho opravdu mnoho, ale nebojte se toho,“ povzbuzuje Berky na videu. Sice si trošku zakrájíte, ale většina nádobí zůstane v šuplíku kuchyňské linky, takže se při mytí nádobí nezapotíte.



Budete potřebovat:

kořenovou zeleninu

cibuli

česnek

rajčata

bílé zelí

lilek

cuketu

brambory

zeleninový vývar

rajčatový protlak

pepř

sůl

bylinky

olivový olej

chléb

parmazán

Postup:

Rozpalte v rendlíku olej a přidejte cibuli a česnek. Nechejte je zesklovatět a přidejte nakrájenou zeleninu. Opatrně ji restujte a dávejte pozor, aby se nepřipálila. Během restování přidejte protlak a nechejte provařit.

Přidejte vývar, osolte a opepřete. Mezitím si nakrájejte cuketu a česnek, rajčata a zelí. Kořenová zelenina s cibulovým základem trochu změkne a pak přidejte do polévky zbytek zeleniny, která nepotřebuje takový čas, a nechejte vařit dalších sedm minutek.

Rajčata a zelí potřebují nejméně času, tak přijdou na řadu až na konec. A s nimi klidně můžete přidat ještě plechovku bílých fazolí, které stačí jen prohřát pět minut.

Než se polévka dovaří, připravte si parmazánový chleba. Prostě ukrojte dva krajíčky chleba, trochu opečte na pánvi a posypejte nastrouhaným parmazánem. A je čas servírovat.

Když se to sečte a podtrhne: máte vývar na česnekovo-cibulovém základu, ve kterém se sejdou další ingredience jako kořenová zelenina, pak sezonní suroviny, tedy cuketa a lilek, zelí, rajčata… A aby nakrmila i nenasity, nebudou chybět ani fazole a brambory.

To vše ve středomořském provedení obaleném olivovým olejem. Prostě večeře z jednoho hrnce, která nasytí i hladového horníka.