Topná sezona brzy začne. Už máte zkontrolovaný komín?

Kontrola vs. revize komína Kontrola a čistění komína se musí dělat pravidelně v intervalech stanovených zákonem. Revize se dělá pouze v zákonem daných případech. Jak často provádět kontroly spalinových cest? U většiny spotřebičů by se měla provádět minimálně jednou ročně.

U plynových kondenzačních kotlů, je kontrola předepsána jednou za dva roky.

V případě spotřebiče na pevná paliva s výkonem nad 50 kW jsou vyžadovány každý rok dvě kontroly. Kdy je nutná revize? Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po stavební úpravě komína

Při změně druhu paliva ve spotřebiči otopné soustavy

Před připojením spotřebiče do nové nebo nepoužívané spalinové cesty

Před opětovným připojením nepoužívané spalinové cesty před výměnou za jiný druh spotřebiče na stejné palivo

Po požáru v komíně nebo vzniku trhlin ve spalinové cestě

Při podezření na trhliny Vedle fyzického stavu komína je také nutné pravidelně kontrolovat a udržovat spalinovou cestu. Za to, že je funkční a bezpečná je odpovědný vždy majitel nemovitosti.