Hell´s Kitchen ukázala, jak se pracuje s Kašpárkem. Vyhodil z kuchyně oba týmy

Řeklo by se: další pořad o vaření. Tentokrát však poskytne reálný pohled, jak to vypadá ve velké prvotřídní kuchyni, navíc pod vedením špičkového kuchaře Radka Kašpárka.

Když bodoval pokrmy prvních výsledků vaření šestnácti účastníků soutěže, prohlásil: „Na pět bodů vaří jen bůh, na čtyři já.“ Jaké bylo jeho překvapení, když čtyřbodového výsledku dosáhla Daniela. „Mám v týmu člověka, který vaří jako já,“ neskrýval své rozhořčení. Abyste si mohli udělat první přehled o jednotlivých soutěžících, otevřete si včerejší článek.

To však byl jenom rozjezd. Soutěžící měli vařit hned naostro ve fiktivní televizní restauraci. Bez pilotního provozu, což by normálně udělal jen šílený restauratér. Jenže právě to prověří schopnosti týmu srovnat se s ostrým provozem a jejich schopností spolupracovat.

O soutěži Šestnáct profesionálních kuchařů se dobrovolně vzdá kontaktu s okolním světem a nechá se zavřít za zdi Pekelné kuchyně. Každý z nich přichází z jiného kuchařského prostředí, z jiných poměrů a s jinými dovednostmi. Všechny je ale spojuje jediný cíl. Chtějí se stát pravou rukou michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka v jeho nové restauraci.

Měli čas na přípravu. Kašpárek sestavil menu včetně receptur a „účastníci zájezdu“ měli za úkol se ho naučit. Jenže v kuchyni se ukázalo, že pod tvrdým vedením se jim rozklepaly ruce a z hlavy jim všechno vypadlo.

A tak se stalo, že si v ženském týmu nikdo nevzpomněl na recept na omáčku k hlívě, což jim úplně rozhodilo pořadí podávání jednotlivých pokrmů. Nejdříve se úplně rozsypala Hibi a to příšerně rozčílilo Kašpárka a vykázal část týmu z kuchyně. Doufal, že v menším počtu synchronizaci snad lépe zvládnou.

Nicméně moc to nepomohlo a tak veškerá práce zbyla na mužský tým, který si té doby vedl lépe a klidněji. Jenže souhra se nakonec polámala i tady, a tak rozpálený Kašpárek vyhodil z kuchyně i je.

Dostali za úkol jedinou věc, domluvit se, které dva členy týmu navrhnou k vyloučení. Jenže to je těžké. Jsou všichni nadšení, že mohou soutěžit a chtěli by vyhrát, takže se mocně taktizovalo.

Když nakonec předstoupili čtyři „vyvolení“ před Radka Kašpárka, měli se možnost obhájit. Jenže v tom okamžiku se ukázala Honzova povaha. Je to typ, který nikdy nepřizná svoji chybu, vidí ji jenom v ostatních a vymlouvá se vždy a na všechno.

Jan Šimulák – první vyřazený

Ostatní chlapi jenom žasli, co slyší, výsledek byl jasný. „Ještě jsem neviděl člověka, co by měl tak málo sebereflexe,“ shrnul za všechny soutěžící Mirek.

Ukázalo se, že mu prostě nevěří a nemohou se na něj nikdy stoprocentně spolehnout a že ho v týmu prostě nechtějí. „Víte, co já bytostně nesnáším? Když se někdo vlastní chyby hodit na druhé. Honzo, vám nevěří váš vlastní tým,“ vzal si poslední slovo Kašpárek.

A tak Honza šel a jako první opustil Hell´s Kitchen.