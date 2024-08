Roztomilými fotkami živíte nelítostný byznys se zvířaty, apeluje zooložka

Nejde jen o ten jeden zcela konkrétní snímek. Ale i každý, který pořídíte někde na zahraniční dovolené – s roztomilým zvířetem, které vám třeba na ulici někdo vmáčkne do náruče. A vy se s ním za pár drobných pomazlíte a vyfotíte, aniž byste dokázali rozkrýt, jaké zlo tím podpoříte. Ani když oblečete opici do trenek nebo šatů, není to vtipné ani zábavné. Pro ni rozhodně ne.

Obyčejné selfie s malou opičkou vyvěšené na sociálních sítích totiž může mít nečekaně závažné následky pro tisíce zvířat, která jejich majitelé využívají jako atrakce pro turisty.