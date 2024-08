V polostínu si nejen lebedí, ale i nádherně kvete. Seznamte se s čechravou

Pokud čechravy alias astilbe zatím neznáte, o mnoho jste se ochudili. Je to zcela nenáročná rostlinka, která má nádherné listy a podobně úchvatná květenství v barvách od sněhově bílé přes všechny odstíny růžové po jasně červenou nebo karmínovou.

Ten, kdo má zahradu v polostínu nebo i stínu a lituje, že mu tam nic pořádně nekvete, může si udělat celý záhon z čechrav, protože pro ně je místo bez přímého slunce s vlhčím substrátem naprosto ideální.

Hodí se i jako podrost listnatých stromů nebo na břeh jezírka. Lze je mít i na světlém a osluněném stanovišti, ale nesmíte je zapomenout zalévat, sucho tyto krasavice rozhodně nemají rády.

Astilbe je atraktivní trvalka, co dorůstá do výšky zhruba do 50 centimetrů do jednoho metru a vytváří zajímavě vypadající trsy, pořídíte ale i nižší verze vhodné třeba do skalky. K mání jsou rozličné kultivary, například čechrava čínská, japonská či Ardensova. Patří do čeledi lomikamenovitých a její výhodou je také to, že ochotně kvete až do konce léta.

Čechravy najdete i na zahradách čtenářů iDNES.cz Právě vrcholí 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2024, která dává nahlédnout do soutěže přihlášených zahrad – vybírá se pět vítězů, i vy můžete HLASOVAT ZDE . A při té příležitosti si prohlédnou stovky snímků reálných zahrad, na jejich trvalkových záhonech najdete spoustu inspirace. Čechravám to sluší i ve společnosti host neboli bohyšek.

Vhodná do nádob i jako ozdoba kytic

Čechravu si můžete vysadit i do truhlíků na balkon či terasu. Když dáte víc rostlin k sobě, díky bohatým listům příjemně vyplní celou nádobu.

Vybraní nádoba by měla být dostatečně hluboká, aby čechravy netrpěly. Přestože jsou mrazuvzdorné, v kořenáčích je v zimě chraňte před chladem. V nádobách substrát rychleji vysychá, proto si hlídejte zálivku.

Astilbe se u nás zatím poměrně málo využívá do květinových dekorací a kytic. Přitom je k tomu naprosto ideální. Listy propůjčí aranžmá objem, květenství zase lehkost a nezaměnitelnou podobu.

Čechravy si rozumí s jinými květinami, dejte je dohromady třeba s růžemi a jiřinami, zkuste ikebanu doplněnou hezkou holou vrbovou větvičkou, ale bílá čechrava je úžasná i do svatebních kytic.