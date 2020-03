Velký seznam: Co čím nahradit při pečení, ať nemusíte zbytečně do obchodu

Ve spolupráci s Veronikou Poláčkovou, která recepty píše na svém webu Žijemehomemade, jsme připravili jednoduchý seznam, jak různé suroviny nahradit, a nemuset tak vytáhnout paty z domu. Přitom to nemusí být rady: když nemáte limetku, vrazte tam cibuli a podobně. Její náhrady jsou vyzkoušené „na vlastní kůži“ a vysvětlují, že to, co běžně koupíte v obchodě ve slušivém pytlíčku, je jenom směs základních surovin. Jen vědět, jak je smíchat.

1. Mléčné výrobky

Bílý jogurt: Zakysaná smetana, podmáslí, řecký jogurt, kokosový jogurt (veganský)

Hrnek kysaného podmáslí: První možností je udělat si domácí podmáslí. 1 hrnek mléka smíchejte s 1 lžící citronu a nechte 5 minut stát. Nebo místo citronu smíchejte mléko s 1 lžící octa. Taky můžete smíchat 1 díl jogurtu s 1 dílem mléka.

Hrnek smetany ke šlehání: Použijte 2/3 hrnku mléka a 1/3 hrnku změklého másla. Mléko i máslo přidejte do těsta. Do těst a náplní použijte stejné množství kokosového mléka, jako bylo v receptu smetany. Na ozobu a do krémů lze jako náhradu šlehačky použít kokosové mléko. Nesmí ale být light. Nechte ho v lednici několik hodin. Po otevření vyndejte lžící do misky pouze vrchní část, která je tuhá. Poté vyšlehejte a šlehačka je hotová.

Jogurt: Kysané podmáslí, zakysaná smetana s troškou citronové šťávy

Kysané podmáslí: bílý jogurt

Zakysaná smetana: Použijte 1 hrnek bílého jogurtu, kysaného podmáslí, tedy stejné množství. Nebo smíchejte 1 hrnkem mléka s 1 a 1/4 lžičkou octa a nechte 5 minut odstát. Zakysanou smetanu také můžete vyrobit smícháním 1 hrnku smetanového jogurtu s 1/3 hrnku mléka a 2 lžičkami citronové šťávy.



Tvaroh: 1 tofu natural rozmixujte s 3 lžícemi mléka. Přidejte kapku citronové šťávy. Skvělé do náplní i do těsta. Tento tofu tvaroh se dá jíst i samotný anebo použít do nepečených receptů. Ochutit a osladit ho můžete podle chuti. Je vynikající.



Hrnek másla: 1 hrnek hery nebo jiného tuku, rostlinného másla. Tuku použijte stejné množství, oleje o něco méně: 3/4 hrnku kokosového, slunečnicového nebo olivového oleje.

Hera: máslo, kokosový olej



Mléko: Jako náhradu lze použít rostlinné mléko. Koukněte se, jestli máte doma nějaké ořechy nebo semínka. Když spěcháte, můžete přeskočit i namáčení. Jen smícháte semínka nebo ořechy s vodou, rozmixujete a přecedíte. Na pečení je skvělé kešu, sójové, slunečnicové, mandlové.

Hrnek plnotučného mléka: 1 hrnek nízkotučného nebo polotučného mléka smíchejte s 2 lžícemi změklého tuku nebo másla a přidejte do těsta.V mnoha receptech není mléko až tak důležité. Místo něj použijte klidně jen vodu a můžete přidat i 1 lžičku másla. Další možnosti jsou naředit smetanu vodou, použít sušené mléko (rozmícháte ho ve vodě podle návodu) nebo použít mléko kondenzované (neslazené). Do zásoby si také můžete koupit rostlinné mléko v prášku. Stačí ho smíchat s vodou a máte náhradu za mléko.

2. Čokoláda

Hořká čokoláda: Za každých 25 gramů čokolády přidejte do těsta 3 lžíce hořkého kakaa smíchaného s 1 lžící tuku nebo oleje. Dále můžete použít mléčnou čokoládu a přidat trošku hořkého kakaa.



Na polití i do těsta lze použít čokoládovou polevu v pecičkách. Pokud potřebujete čokoládu na polití, udělejte si domácí polevu.

„Když mi zbude troška čokolády, dělám ráda polevu s chutí ledové čokolády. Je to vlastně recept na ledovou čokoládu, ale jako poleva je výborná. Výhoda je, že jí použijete méně, protože je tekutější. Pokud máte jen trochu čokolády, je to ideální způsob, jak ji naředit. Když vám něco zbude, nalijte ji do formiček na led a dejte do mrazáku. Po ztuhnutí máte vynikající ledovou čokoládu,“ popisuje.

Čokoládový instantní puding: 37 g kukuřičného škrobu a 1 lžička hořkého kakaa. Smíchejte a používejte jako běžný puding (do náplní, přípravu pudingu…). Klasický puding v prášku je pouze kukuřičný škrob s kakaem nebo aromatem. Pytlík škrobu je tak vlastně puding v prášku. Uvaříte z něj vynikající puding, zahustíte náplň anebo omáčku.



Granko kakao (slazené kakao) na pití i do pečení: 20 gramů hořkého kakaa smíchejte s 80 gramy moučkového cukru. Pokud nemáte moučkový cukr, stačí rozmixovat krupicový. Kakao použijte na pečení anebo pro přípravu studeného i teplého nápoje. U studeného nápoje rozmíchejte trošku mléka s kakaem, poté dolijte mlékem. V mléce se rozpouští o něco hůře než originál, ale jinak je to to samé.



3. Cukr, mouka, kypřicí prášek a další

Hrnek cukru: 3/4 hrnku medu, 3/4 hrnku javorového sirupu, 2/3 hrnku agávového sirupu, za 1 hrnek krupicového cukru použijte 1 a 1/4 hrnku moučkového cukru, nebo použijte 1 hrnek hnědého cukru, třtinového anebo kokosového.



Když potřebujete lžičku citronové šťávy: Nahraďte 1/4 lžičky jablečného octa. Někdy lze využít i citronek do čaje.



Tip, aby vám citronová šťáva nedošla: až budou citrony za dobrou cenu, nakupte jich více. Vymačkejte a nalijte do formy na led. Po zmražení přesypte do sáčku nebo dózy. Takto budete mít připravenou šťávu na delší dobu a už vám jen tak nedojte. Stačí ji nechat rozmrazit nebo jí trochu pomoci na sporáku či v mikrovlnce.

Hladká mouka: hladká špaldová mouka

Polohrubá mouka: smíchejte 1 díl hladké a 1 díl hrubé mouky. Vyzkoušeno v bábovce a byla vynikající.

Hnědý cukr: 1 hrnek bílého cukru (200g) smíchejte s 1 lžící melasy. Metličkou dobře promíchejte. Pro pozdější použití nechte uschnout na tácu nebo plechu. Poté rozdrobte a uložte do sklenice. Dále můžete použít javorový sirup, toho použijte tak o třetinu méně.

Cukr: za 1 hrnek medu použijte 1 a 1/4 hrnku cukru smíchaného s 1/4 hrnkem vody.



Jedlá soda: za 1/2 lžičky jedlé sody použijte 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva.

Kukuřičný škrob: za 1 lžíci škrobu použijte 1 a 1/2 lžíce hladké mouky nebo stejné množství tapioka škrobu či rýžový škrobu.



Kypřicí prášek do pečiva: pro domácí kypřicí prášek smíchejte 2 díly vinného kamene, 1 díl jedlé sody a 1 díl kukuřičného škrobu. Takto si vyrobíte domácí kypřicí prášek. Nebo ho nahraďte jedlou sodou. Za 3 lžičky kypřicího prášku použijte 1 lžičku jedlé sody.

Med: agáve sirup, javorový sirup, čekankový sirup

Vanilkový lusk: vanilkový extrakt (1 lusk= 2 a 1/2 lžičky vanilkového extraktu), vanilkový cukr, vanilkový prášek. Nejčastěji používám vanilkový extrakt. Nejčastěji do pudingu, zmrzliny i krémů. Použít lze i vanilkovou pastu. Vanilkový extrakt si doma můžete i vyrobit. Zde je přímo recept z webu Veroniky Poláčkové.



Vanilkový puding-prášek: Vanilkový puding není nic jiného než kukuřičný škrob s vanilkovým aroma. Proto ho můžete ve všech vařených i pečených receptech nahradit za kukuřičný škrob. 1 sáček odpovídá 37 gramům kukuřičného škrobu. Často se používá do náplní koláčů, buchet i na uvaření skvělého pudingu. Pro vanilkovou chuť přidejte trochu vanilkového cukru nebo extraktu. Pro kakaový puding přidejte lžičku nebo dvě kakaa.

Vinný kámen: 1 lžičku vinného kamene nahraďte 2 lžičkami octa nebo 2 lžičkami citronové šťávy.

Strouhanka: Na obalování řízků můžete použít i kukuřičnou strouhanku. Vše obalené v kukuřičné strouhance je vynikající. Můžete třeba nadrtit cornflakes. Nezapomínejte na tvrdé rohlíky (pokud nejsou tvrdé, dejte je na chvíli péct do trouby), či mleté ovesné vločky.



Hrnek oleje: I u oleje je hned několik možností, jak ho nahradit. 1 hrnek jablečného pyré (neslazené), 3/4 hrnky jogurtu s vyšším obsahem tuku nebo řeckého jogurtu. Olej můžete takto nahradit ve většině receptů na pečení jako jsou koláče, chleba nebo sušenky.



Zlatý sirup: Je to kukuřičný sirup. V sušenkách lze často nahradit medem.

Ztužovač šlehačky: Ztužovač je pouze směs škrobu a cukru. Smíchejte 1 lžíci bramborového škrobu a 1 lžíci moučkového cukru. Nasypte k vychlazenému kelímku smetany ke šlehání a vyšlehejte do tuha.

4. Vejce

Vejce: Do palačinek, lívanců, koláčů klidně použijte „chia vejce“: 1 lžíci chia semínek smíchejte se 3 lžícemi vody. Nechte 5 minut odstát a vmíchejte do těsta. Dále lze použít 1/4 hrnku jablečného pyré (neslazené), 3 lžíce majonézy, lněnou náhradu: 1 lžíce mletého lněného semínka smíchat s 3 lžícemi vody a nechte 15 minut stát (na každé další vejce přidělejte).



Náhrad za vajíčko je hodně, stačí si vybrat. Tady jsou další možnosti: půlka banánu (rozmačkat) a k tomu do těsta 1/2 lžičky kypřicího prášku, 2 lžičky kukuřičného škrobu, 1/4 hrnku dýňového pyré (dýni rozpulte – používám hokaido – a upečte v troubě doměkka. Vydlabejte a rozmixujte na pyré. Lze zamrazit i do zásoby).

Do sušenek také můžete použít 50 ml jablečné šťávy za 1 vejce. Vše se dá použít do těsta na pečivo, koláče, buchty.

Žloutek: Do palačinek, lívanců, koláčů: 1/2 lžíce chia semínek smíchejte s 1 a 1/2 lžící vody a nechat 5 minut odstát. Vmíchejte do těsta.